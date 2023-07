Maurer sieht Koalition mit ÖVP nicht am Ende

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer will die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP im Bund bis zum Schluss fortsetzen. "Diese Koalition ist nicht am Ende", sagte sie im Sommerinterview mit der APA. Die Bilanz der vergangenen Jahre spreche trotz aller Differenzen für sich. Regieren würden die Grünen gerne auch nach der Nationalratswahl, mit allen Optionen, aber "niemals mit den Freiheitlichen". Die türkis-blauen Koalitionen in den Ländern kritisierte Maurer vehement.

Putin pocht auf Bedingungen für Getreideabkommen

Moskau - Zwei Tage vor dem Auslaufen des Abkommens über ukrainische Getreideexporte besteht Russlands Präsident Wladimir Putin auf Bedingungen für eine Verlängerung. Verpflichtungen zur Beseitigung von Hindernissen für russische Nahrungsmittel- und Düngerausfuhren seien nicht erfüllt worden, sagte Putin am Samstag nach Angaben des Kreml in einem Telefonat mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa.

Mehr als 20 Tote nach Unwettern in Südkorea

Seoul - Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Laut lokalen Medienberichteten vom Samstag galten zudem zehn weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte noch steigen. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Premier Han Duck-soo forderte das Militär auf, sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.

Hitze hat Südeuropa weiter fest im Griff

Athen/Rom - Eine Hitzewelle lässt die Thermometer in mehreren Regionen Europas weiterhin auf teils bis über 40 Grad steigen. In Italien hat das Gesundheitsministerium in Rom für mehrere Städte eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot erlassen: Darunter sind neben der Hauptstadt auch Bologna und Florenz. Im Land könnten am Wochenende mehrere Hitzerekorde gebrochen werden. In Griechenland wird am Samstag erneut das antike Wahrzeichen Akropolis in Athen geschlossen.

Sobotka plant Diskurs im Parlament zu Sky Shield

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will im Herbst einen breiten Diskurs zum europäischen Luftverteidigungsbündnis "Sky Shield" im Parlament starten. Konkret soll das in Form einer Informationsveranstaltung passieren, in der sich sowohl internationale als auch nationale Militär- und Rechtsexperten unter Einbindung der Sicherheitssprecher aller Fraktionen umfassend austauschen, teilte ein Sprecher Sobotkas am Samstag mit.

Gewessler hält an Klimaschutzgesetz vor Neuwahl fest

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will das lange ausstehende Klimaschutzgesetz weiterhin Realität werden lassen, und zwar trotz Widerstands des Koalitionspartners ÖVP noch in der aktuellen, bis September 2024 laufenden Legislaturperiode. Im Ö1-"Mittagsjournal" sah sie Österreich auf einem guten Pfad. Die Treibhausgasemissionen seien 2022 laut derzeit laufender Berechnungen des Umweltbundesamts um mehr als 6 Prozent gegenüber 2021 gesunken.

Neun Menschen bei Unfall im Pinzgau verletzt

Taxenbach - Zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Pinzgauerstraße (B311) bei Taxenbach Samstagvormittag gefordert. Es kam zu einem Zusammenstoß von drei Autos. Die Unfallursache war Samstagmittag noch ungeklärt, die Ermittlungen waren am Laufen, hieß es von der Polizei gegenüber der APA.

Westbahn könnte ab Dezember bis nach Vorarlberg fahren

Bregenz - Der private Bahnbetreiber Westbahn will ab kommendem Dezember offenbar bis nach Bregenz fahren. Das berichteten am Samstag die "Vorarlberger Nachrichten". Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hatte dem Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag einen Besuch abgestattet, konkrete Pläne waren danach aber nicht bekannt geworden. Die Westbahn hat ihr Angebot erst vergangenen Dezember bis nach Innsbruck ausgeweitet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red