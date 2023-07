Hitzewelle hat Süden Europas weiter im Griff

Rom/Athen - Die Hitzewelle hat den Süden Europas weiter fest im Griff und gewährt den Menschen kaum Atempausen. In Italien etwa liegen die Temperaturen derzeit rund zehn Grad über dem langjährigen Mittel, die vergangenen Tage wurden als die heißesten aller Zeiten eingestuft. Die nächsten Tage sollen noch härter werden. In Griechenland brachte Nordwind unterdessen vorübergehend eine leichte Entspannung, in fast allen Regionen fielen die Temperaturen unter 40 Grad.

Von der Leyen für Migrationsabkommen in Tunesien

Tunis - Die Europäische Union will am Sonntag die Gespräche über ein Migrationsabkommen mit Tunesien abschließen. Dafür kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Tunis mit Präsident Kais Saied zusammen. Begleitet wird sie von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte.

Kocher fordert weitere Instrumente gegen Arbeitskräftemangel

Wien - Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) plädiert angesichts des Fachkräftemangels für weitere Maßnahmen am Arbeitsmarkt. An Politik, Sozialpartner und Unternehmen richtet er einen Appell zur Offenheit. "Wir müssen noch stärker über ideologische Schatten springen", sagte der Politiker im APA-Gespräch. Als Reformvorhaben für den Herbst nannte Kocher die Novelle der Höheren Beruflichen Bildung. Ein Vorschlag für den Lebensmittelpreisrechner soll bald vorliegen.

Israeli im Westjordanland durch Schüsse schwer verletzt

Tel Aviv - Bei einem Angriff im Westjordanland ist am Sonntag ein Israeli schwer verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom ist der Mann rund 35 Jahre alt und hat Schusswunden erlitten. Demnach behandelten die Sanitäter auch zwei Mädchen im Alter von neun und 14 Jahren wegen leichter Verletzungen durch Splitter.

Babler will Vorsitz-Direktwahl jedenfalls durchziehen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will die Direktwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder durchziehen, auch wenn es Skepsis aus der Wiener Partei gibt: "Wir arbeiten auf eine Einstimmigkeit hin", meint er im APA-Interview. Eine Arbeitszeitverkürzung bleibe Ziel, diese solle aber in Stufen erfolgen und werde einige Jahre brauchen. Kommen muss für Babler eine höhere Vermögensbesteuerung, als Koalitionsbedingung nennt er aber kein bestimmtes Modell dafür.

Erneute Proteste in Israel gegen die Justizreform

Tel Aviv - Angesichts der umstrittenen Reformpläne zur Schwächung der Justiz sind am Samstag in Israel wieder Zehntausende zu Protesten auf die Straßen gegangen. Am Abend demonstrierten alleine in Tel Aviv trotz äußerst schwülen Wetters Medienberichten zufolge mehr als 150.000 Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu. Auch in anderen Städten protestierten Tausende Menschen.

Hitze im Süden der USA: 51 Grad Celsius in Kalifornien

San Francisco/Los Angeles - Die extreme Hitzewelle im Süden der USA hat einen ersten Höhepunkt erreicht. Im berühmten Death Valley - dem Tal des Todes - im Bundesstaat Kalifornien wurden am Samstagnachmittag 51 Grad Celsius gemessen. Für Sonntag wird sogar eine Rekordtemperatur von 54 Grad erwartet. In dem Nationalpark, der im Sommer zu den heißesten und trockensten Regionen der Erde zählt, bringt selbst die Nacht mit 38 Grad keine Abkühlung.

Landbauer hat keine bundespolitischen Ambitionen

St. Pölten/Wien - Udo Landbauer, FPÖ-Landeschef und Landesvize in Niederösterreich, erachtet es als "wesentlich", dass es nach der kommenden Nationalratswahl "eine Zweier-Koalition nur mit der FPÖ geben kann". Eine Dreier-Konstellation gelte es zu verhindern, sagte er im APA-Gespräch. Was eine solche "im negativsten Wortsinn" bewirke, sehe man in Deutschland. Bundespolitische Ambitionen hege er nicht, betonte Landbauer.

