Hitzewelle hat Süden Europas weiter im Griff

Rom/Athen - Die Hitzewelle hat den Süden Europas weiter fest im Griff und gewährt den Menschen kaum Atempausen. In Italien etwa liegen die Temperaturen derzeit rund zehn Grad über dem langjährigen Mittel, die vergangenen Tage wurden als die heißesten aller Zeiten eingestuft. Die nächsten Tage sollen noch härter werden. In Griechenland brachte Nordwind unterdessen vorübergehend eine leichte Entspannung, in fast allen Regionen fielen die Temperaturen unter 40 Grad.

Kocher fordert weitere Instrumente gegen Arbeitskräftemangel

Wien - Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) plädiert angesichts des Fachkräftemangels für weitere Maßnahmen am Arbeitsmarkt. An Politik, Sozialpartner und Unternehmen richtet er einen Appell zur Offenheit. "Wir müssen noch stärker über ideologische Schatten springen", sagte der Politiker im APA-Gespräch. Als Reformvorhaben für den Herbst nannte Kocher die Novelle der Höheren Beruflichen Bildung. Ein Vorschlag für den Lebensmittelpreisrechner soll bald vorliegen.

Frau stürzt in Wien-Floridsdorf von Balkon ab und stirbt

Wien - Eine 20-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf von einem Balkon abgestürzt und ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurden die Einsatzkräfte um 1.40 Uhr zu einem Mehrparteienhaus unweit des Zentrums des Bezirks gerufen. Die 20-Jährige hatte offenbar im vierten Stock versucht, von einem Balkon auf einen anderen zu klettern, und war dabei abgestürzt. Der Unfall dürfte sich im Rahmen eines Spieleabends mit Freunden ereignet haben.

Babler will Vorsitz-Direktwahl jedenfalls durchziehen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will die Direktwahl des Parteivorsitzenden durch die Mitglieder durchziehen, auch wenn es Skepsis aus der Wiener Partei gibt: "Wir arbeiten auf eine Einstimmigkeit hin", meint er im APA-Interview. Eine Arbeitszeitverkürzung bleibe Ziel, diese solle aber in Stufen erfolgen und werde einige Jahre brauchen. Kommen muss für Babler eine höhere Vermögensbesteuerung, als Koalitionsbedingung nennt er aber kein bestimmtes Modell dafür.

Putin: Werden Streubomben einsetzen falls nötig

Moskau - Russland wird Präsident Wladimir Putin zufolge Streubomben einsetzen falls nötig. Sein Land verfüge über einen ausreichenden Vorrat, sagt Putin in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen. "Wenn sie gegen uns eingesetzt werden, haben wir selbstverständlich das Recht, entsprechend zu reagieren." Die USA haben der Ukraine die weithin geächteten Streubomben zugesagt. Die Ukraine versprach, die Munition nur in besonderen Fällen einzusetzen und genau darüber Buch zu führen.

Ukraine: Letztes Schiff vor Ende des Getreideabkommens

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Kurz vor dem Ablauf des Abkommens zum Getreideexport aus der Ukraine über das Schwarze Meer hat ein letztes Schiff den Hafen von Odessa verlassen. Das berichtete ein Reuters-Augenzeuge am Sonntag. Es geht zudem aus Daten der Website MarineTraffic hervor. Das von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Abkommen wurde im Juli 2022 ausgehandelt und seither mehrfach verlängert. Sollte Russland nicht zu einer erneuten Verlängerung bereitsein, läuft es am Montag aus.

Erneute Proteste in Israel gegen die Justizreform

Tel Aviv - Angesichts der umstrittenen Reformpläne zur Schwächung der Justiz sind am Samstag in Israel wieder Zehntausende zu Protesten auf die Straßen gegangen. Am Abend demonstrierten alleine in Tel Aviv trotz äußerst schwülen Wetters Medienberichten zufolge mehr als 150.000 Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu. Auch in anderen Städten protestierten Tausende Menschen.

Israeli im Westjordanland durch Schüsse schwer verletzt

Tel Aviv - Bei einem Angriff im Westjordanland ist am Sonntag ein Israeli schwer verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom ist der Mann rund 35 Jahre alt und hat Schusswunden erlitten. Demnach behandelten die Sanitäter auch zwei Mädchen im Alter von neun und 14 Jahren wegen leichter Verletzungen durch Splitter.

