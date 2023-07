Krim-Brücke nach Explosionen nicht befahrbar - Zwei Tote

Kertsch - Auf der Krim-Brücke ist der Verkehr in der Nacht auf Montag aufgrund einer "Notfall-Situation" zum Erliegen gekommen. Das schrieb der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow auf Telegram. Russische und ukrainische Medien berichteten, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren. Zwei Menschen wurden laut russischen Angaben getötet, ein Mädchen - das seine Eltern verlor - verletzt.

Selenskyj hob am Jahrestag Souveränität der Ukraine hervor

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 33 Jahre nach der Annahme der Erklärung über die Souveränität des Landes die Stärke der Ukraine im Widerstand gegen Russlands Angriffskrieg hervorgehoben. "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben. Das ist jedem in der Welt klar", sagte er in seiner täglich verbreiteten Videobotschaft am Sonntagabend. Gefeiert werde eine freie Ukraine. Selenskyj dankte wieder namentlich genannten Soldaten, die für das Land kämpften.

Kanadische Feuerwehr beklagt weiteres Todesopfer

Montreal - Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kanada ist ein zweites Mitglied der Feuerwehr gestorben. Ein Feuerwehrmann sei den Verletzungen erlegen, die er am Samstag beim Einsatz gegen die Flammen im Bezirk Fort Liard erlitten habe, teilte Jessica Davey-Quantick von den Rettungskräften in den Northwest Territories am Sonntag mit. Das Unglück ereignete sich in der Nähe zur Provinz British Columbian, wo am Donnerstag eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen war.

EU-Gipfel mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Montag (15.00 Uhr) in Brüssel mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) zu einem zweitägigen Gipfel. Es ist das dritte Mal, dass sich die 60 Länder in diesem Rahmen treffen. Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Kaiser übernimmt Vorsitz der LH-Konferenz offiziell

Stadtschlaining/Wien - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat mit Monatsbeginn bereits den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Die offizielle Staffelübergabe erfolgt am Montagvormittag durch seinen burgenländischen Amtskollegen Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf Burg Schlaining im Südburgenland. Der thematische Fokus für das nächste Halbjahr wird auch bei Kaiser auf dem Finanzausgleich liegen.

Mindestens fünf Tote nach Sturzflut in Pennsylvania

Washington - Mindestens fünf Menschen sind bei sturzflutartigem Regen im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen. Zwei Kleinkinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren würden noch vermisst, teilte die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Die Opfer seien am Samstagnachmittag in ihren Autos auf einer Straße weggeschwemmt worden. Das Unglück hatte sich an der Grenze zum US-Staat New Jersey nahe der Stadt Trenton ereignet. Unter den Toten ist auch die Mutter der beiden Kinder.

