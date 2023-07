Ukraine griff Krim-Brücke an - Zwei Tote

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Ein Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll nach Geheimdienstangaben auf das Konto der Ukraine gehen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit unbemannten Wasserfahrzeugen durchgeführt. Dabei kamen zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt.

Selenskyj hob am Jahrestag Souveränität der Ukraine hervor

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 33 Jahre nach der Annahme der Erklärung über die Souveränität des Landes die Stärke der Ukraine im Widerstand gegen Russlands Angriffskrieg hervorgehoben. "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben. Das ist jedem in der Welt klar", sagte er in seiner täglich verbreiteten Videobotschaft am Sonntagabend. Gefeiert werde eine freie Ukraine. Selenskyj dankte wieder namentlich genannten Soldaten, die für das Land kämpften.

Süden und Westen der USA leiden weiter unter Hitzewelle

Los Angeles - Im Westen und Süden der USA haben am Sonntag Millionen Menschen unerbittliche Hitze mit neuen Rekordtemperaturen zu spüren bekommen. Der Nationale Wetterdienst NWS warnte erneut vor der "drückenden und äußerst gefährlichen Hitzewelle". In Kanada beklagte die seit Wochen gegen die verheerenden Waldbrände ankämpfende Feuerwehr inzwischen den zweiten Todesfall in ihren Reihen. In einigen Teilen Nevadas und Südkaliforniens wurden 46 Grad Celsius gemessen.

Mehr als 40 Tote bei Monsunregen in Südkorea

Seoul - Bei den massiven Regenfällen und Überschwemmungen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 40 gestiegen. Wie südkoreanische Medien am Montag berichteten, mussten mehr als zehntausend Bewohner aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Laut Angaben der Behörden könnte die Zahl der Opfer noch weiter steigen. Mit Stand Montagmittag (Ortszeit) hatten die Rettungskräfte 13 Leichen aus einem Tunnel in der zentralkoreanischen Stadt Osong geborgen.

Mindestens fünf Tote nach Sturzflut in Pennsylvania

Washington - Mindestens fünf Menschen sind bei sturzflutartigem Regen im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen. Zwei Kleinkinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren würden noch vermisst, teilte die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Die Opfer seien am Samstagnachmittag in ihren Autos auf einer Straße weggeschwemmt worden. Das Unglück hatte sich an der Grenze zum US-Staat New Jersey nahe der Stadt Trenton ereignet. Unter den Toten ist auch die Mutter der beiden Kinder.

Kaiser übernimmt Vorsitz der LH-Konferenz offiziell

Stadtschlaining/Wien - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat mit Monatsbeginn bereits den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Die offizielle Staffelübergabe erfolgt am Montagvormittag durch seinen burgenländischen Amtskollegen Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf Burg Schlaining im Südburgenland. Der thematische Fokus für das nächste Halbjahr wird auch bei Kaiser auf dem Finanzausgleich liegen.

Flughafen Catania auf Sizilien nach Brand gesperrt

Catania - Im Flughafen der sizilianischen Stadt Catania ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Wegen starken Rauchs musste der Airport evakuiert werden. Feuerwehreinheiten waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Passagiere und das Personal des Flughafens mussten die Terminals verlassen. Dabei kam es zu Panik, einige Passagiere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, berichteten italienische Medien.

