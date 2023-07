Ukraine griff Krim-Brücke an - Zwei Tote

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Ein Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll nach Geheimdienstquellen auf das Konto der Ukraine gehen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit Überwasserdrohnen durchgeführt. Dabei kamen nach russischen Angaben zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt. Moskau sprach von einem "Terrorakt".

Leiche auf Sandbank beim Tiroler Inn gefunden

Reith im Alpbachtal - In Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn eine verweste Leiche gefunden worden. Die genauen Hintergründe waren ebenso wie die Identität des Opfers vorerst noch unklar, sagte eine Sprecherin der Tiroler Polizei der APA am Montag und bestätigte einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Der Leichnam wurde an die Innsbrucker Gerichtsmedizin überstellt. Eine Untersuchung war im Gange.

52,2 Grad Celsius im Nordwesten Chinas gemessen

Peking - In China ist ein neuer Hitzerekord gemessen worden. In der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten Chinas stieg die Temperatur am Sonntag auf 52,2 Grad Celsius an, berichteten staatliche Medien am Montag. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 50,3 Grad in der Volksrepublik gemessen. Die Entwicklung befeuert Sorgen, die Dürre des vergangenen Jahres könne sich wiederholen. 2022 wurde China von der schwersten Trockenperiode seit 60 Jahren heimgesucht.

Mehr als 40 Tote bei Monsunregen in Südkorea

Seoul - Bei den massiven Regenfällen und Überschwemmungen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 40 gestiegen. Wie südkoreanische Medien am Montag berichteten, mussten mehr als zehntausend Bewohner aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Laut Angaben der Behörden könnte die Zahl der Opfer noch weiter steigen. Mit Stand Montagmittag (Ortszeit) hatten die Rettungskräfte 13 Leichen aus einem Tunnel in der zentralkoreanischen Stadt Osong geborgen.

Aktivisten klebten sich auf A23 und weitere Wiener Straßen

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben Montagfrüh die Südosttangente (A23) und weitere Wiener Hauptverkehrsadern blockiert. Laut eigener Aussendung und Fotos brachten sie den Verkehr auf der Stadtautobahn in beiden Richtungen mit Fahrzeugen zum Stillstand, stiegen aus und klebten sich fest. Die Polizei berichtete neben diesem Protest beim Verteilerkreis auch von Blockaden beim Altmannsdorfer Ast, beim Schloss Schönbrunn und bei der Schüttelstraße.

Süden und Westen der USA leiden weiter unter Hitzewelle

Los Angeles - Im Westen und Süden der USA haben am Sonntag Millionen Menschen unerbittliche Hitze mit neuen Rekordtemperaturen zu spüren bekommen. Der Nationale Wetterdienst NWS warnte erneut vor der "drückenden und äußerst gefährlichen Hitzewelle". In Kanada beklagte die seit Wochen gegen die verheerenden Waldbrände ankämpfende Feuerwehr inzwischen den zweiten Todesfall in ihren Reihen. In einigen Teilen Nevadas und Südkaliforniens wurden 46 Grad Celsius gemessen.

Flughafen Catania auf Sizilien nach Brand gesperrt

Catania - Im Flughafen der sizilianischen Stadt Catania ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Wegen starken Rauchs musste der Airport evakuiert werden. Feuerwehreinheiten waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Passagiere und das Personal des Flughafens mussten die Terminals verlassen. Dabei kam es zu Panik, einige Passagiere erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, berichteten italienische Medien.

