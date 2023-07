Ukraine griff Krim-Brücke an - Zwei Tote

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Ein Angriff auf die Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim soll nach Geheimdienstquellen auf das Konto der Ukraine gehen. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit Überwasserdrohnen durchgeführt. Dabei kamen nach russischen Angaben zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt. Moskau sprach von einem "Terrorakt".

Russland stoppt Schwarzmeer-Getreideabkommen

Moskau - Russland hat das Schwarzmeer-Getreideabkommen vorerst gestoppt. Das Abkommen werde nach seinem Auslaufen am heutigen Montag, 24.00 Uhr nicht verlängert, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit. Er begründete den Schritt damit, dass die Forderungen Russlands nach einer Lockerung der westlichen Wirtschaftssanktionen wegen des Ukraine-Krieges nicht erfüllt worden seien.

Italien schwitzt wegen Hochdruckgebiet "Caronte"

Rom - Italien ist mit einer neuen Hitzewelle konfrontiert. "Caronte" - Charon, der mythologische Fährmann zum Hades - ist der Name, den Meteorologen dem afrikanischen Hochdruckgebiet gegeben haben, das Italien Temperaturen mit Spitzenwerten um die 40 Grad bescheren wird. Von der Hitze besonders betroffen ist Süditalien. Für Rom, Bologna und Florenz wurde die Alarmstufe Rot ausgerufen. Die Hitzewelle dürfte die ganze Woche lang andauern.

Leiche auf Sandbank beim Tiroler Inn gefunden

Reith im Alpbachtal - In Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn eine verweste Leiche gefunden worden. Die genauen Hintergründe waren ebenso wie die Identität des Opfers vorerst noch unklar, sagte eine Sprecherin der Tiroler Polizei der APA am Montag und bestätigte einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Der Leichnam wurde an die Innsbrucker Gerichtsmedizin überstellt. Eine Untersuchung war im Gange.

VW-Sammelklagen: VKI beruft gegen Urteil in Österreich

Wien/St. Pölten/Wolfsburg - Rund um den Dieselskandal des deutschen Auto-Giganten VW ist die Haftung von VW wegen Arglist vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) schon 2020 rechtskräftig festgestellt worden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) signalisierte 2022 zudem, dass das von VW verwendete Thermofenster unzulässig ist. Jetzt gibt es ein erstes Urteil zu einer Sammelklage in Österreich. Das Gericht bejaht die VW-Haftung, so der VKI, der aber gegen den aus seiner Sicht zu geringen Schadenersatz beruft.

Aktivisten klebten sich auf A23 und weitere Wiener Straßen

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben Montagfrüh die Südosttangente (A23) und weitere Wiener Hauptverkehrsadern blockiert. Laut eigener Aussendung und Fotos brachten sie den Verkehr auf der Stadtautobahn in beiden Richtungen mit Fahrzeugen zum Stillstand, stiegen aus und klebten sich fest. Die Polizei berichtete neben diesem Protest beim Verteilerkreis auch von Blockaden beim Altmannsdorfer Ast, beim Schloss Schönbrunn und bei der Schüttelstraße.

52,2 Grad Celsius im Nordwesten Chinas gemessen

Peking - In China ist ein neuer Hitzerekord gemessen worden. In der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten Chinas stieg die Temperatur am Sonntag auf 52,2 Grad Celsius an, berichteten staatliche Medien am Montag. Der bisherige Höchstwert wurde 2015 mit 50,3 Grad in der Volksrepublik gemessen. Die Entwicklung befeuert Sorgen, die Dürre des vergangenen Jahres könne sich wiederholen. 2022 wurde China von der schwersten Trockenperiode seit 60 Jahren heimgesucht.

