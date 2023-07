Explosion an Krim-Brücke: Russland sieht Kiewer "Terrorakt"

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei Montagfrüh von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Auch der Kreml beschuldigte die Ukraine. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Bestätigung für eine Beteiligung an dem Vorfall.

Russland stoppt Schwarzmeer-Getreideabkommen

Moskau/Berlin - Russland hat das Schwarzmeer-Getreideabkommen vorerst gestoppt. Das Abkommen werde nach seinem Auslaufen am heutigen Montag, 24.00 Uhr nicht verlängert, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit. Er begründete den Schritt damit, dass die Forderungen Russlands nach einer Lockerung der westlichen Wirtschaftssanktionen wegen des Ukraine-Krieges nicht erfüllt worden seien.

Kaiser übernahm Vorsitz der LH-Konferenz offiziell

Stadtschlaining/Wien - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Montag offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Bei einem Festakt auf der Burg Schlaining übergab ihm sein burgenländischer Amtskollege Hans Peter Doskozil (SPÖ) symbolisch die Staffel. Beide drängten dabei auf eine Einigung beim Finanzausgleich, der aus Sicht der Landeshauptleute angesichts ihrer zahlreichen Aufgaben und Kompetenzen mehr Geld für die Länder bringen soll.

Leiche auf Sandbank bei Tiroler Inn gefunden

Reith im Alpbachtal - In Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn von einer Fußgängerin eine verweste Leiche gefunden worden. Der genaue Hintergrund war vorerst ebenso unklar wie die Identität des Opfers, sagte eine Sprecherin der Tiroler Polizei der APA am Montag und bestätigte einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Man ermittle "in alle Richtungen", hieß es. Der Leichnam wurde an die Gerichtsmedizin überstellt.

Mindestens fünf Tote nach Sturzflut in Pennsylvania

Washington - Im US-Bundesstaat Pennsylvania wird nach einer tödlichen Sturzflut weiter nach zwei Kindern im Alter von neun Monaten und zwei Jahren gesucht. "Wir werden alles tun, was wir können, um sie zu ihren Liebsten nach Hause zu bringen", schrieb die örtliche Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) auf Facebook. Nach heftigem Regen waren am Samstagnachmittag mehrere Autos auf einer Straße im Südosten des Staates weggeschwemmt worden. Fünf Menschen kamen nach Angaben der Polizei ums Leben.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf etwa schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Montagnachmittag 0,36 Prozent und notierte bei 3.149,80 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. Die zuletzt positive Stimmung an den Finanzmärkten sei zu Wochenbeginn von durchwachsenen China-Daten getrübt worden, hieß es von Marktbeobachtern. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb ausgesprochen dünn.

