Kiew will Getreidekorridor ohne Kreml-Garantien betreiben

Moskau/Berlin - Nach dem Ausstieg Moskaus aus dem Getreidedeal hat Kiew trotz fehlender Sicherheitsgarantien eine alleinige Fortsetzung angekündigt. "Sogar ohne Russland muss man alles tun, damit wir diesen Schwarzmeerkorridor nutzen können", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag afrikanischen Journalisten gemäß einer Mitteilung seines Pressesprechers Serhij Nykyforow auf Facebook. Selenskyj zufolge seien Schiffseigner bereit, ukrainische Häfen für Getreidelieferungen anzulaufen.

Putin kündigt Vergeltung für Brücken-Angriff an

Kertsch/Kiew (Kyjiw) - Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt Vergeltung für den Angriff auf die Krim-Brücke an. Für die Tat verantwortlich sei die Ukraine. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge für eine Reaktion vor. Putin sprach von einem sinnlosen und grausamen Akt der Regierung in Kiew. Auf der Krim festsitzenden russischen Touristen wurde unterdessen geraten, durch die von Moskau besetzten Gebiete in der Ukraine zurück nach Hause zu fahren.

Ukraine berichtet von russischen Angriffen im Osten

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär berichtet von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilte der Kommandant des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, am Montag mit. Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Russland führt seit bald 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Derzeit ist eine ukrainische Gegenoffensive in Gang.

Heftige Unwetter im Kärntner Bezirk Völkermarkt

Völkermarkt - Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem im Kärntner Bezirk Völkermarkt gewütet. Die Feuerwehren wurden zu Dutzenden Einsätzen gerufen, der Sturm knickte Bäume um und riss bei Kühnsdorf sogar das Dach eines Kirchturmes ab. Am Abend war die Lage noch unübersichtlich, in Völkermarkt tagte ein Krisenstab.

EU-Mercosur-Deal: Einigung bis Ende 2023 angepeilt

Brüssel - Die Bemühungen um den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur nehmen wieder Fahrt auf. Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva und die aktuelle spanische EU-Ratspräsidentschaft äußerten am Montag in Brüssel beim Gipfel von EU und der Gemeinschaft der südamerikanischen und karibischen Staaten die Hoffnung, im nächsten halben Jahr ein Abkommen schließen zu können.

Leiche auf Sandbank bei Tiroler Inn gefunden

Reith im Alpbachtal - In Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn von einer Fußgängerin eine verweste Leiche gefunden worden. Der genaue Hintergrund war vorerst ebenso unklar wie die Identität des Opfers. Die Polizei ermittelte "in alle Richtungen", wie es zunächst hieß. Auch Montagabend lagen keine weiteren Ermittlungsergebnisse vor. Es gelte, das Ergebnis der angeordneten Obduktion abzuwarten, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Toter und mehr als 70 Verletzte bei Bus-Unfall in Tschechien

Brno (Brünn) - Bei einem Unfall mit zwei Reisebussen in Tschechien sind zahlreiche Menschen verletzt worden, einer der beiden Fahrer kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Sprecherin des Rettungsdienstes sagte nach Angaben der Agentur CTK, dass 76 Menschen verletzt worden seien, davon 14 schwer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter mehr als 20 Rettungswagen und mehrere Ärzteteams. Drei Hubschrauber brachten Schwerverletzte ins Krankenhaus.

