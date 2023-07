Brunner kontert Ländern gelassen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) reagiert betont gelassen auf den Ärger der Länder über den schleppenden Fortgang der Verhandlungen zum Finanzausgleich. Im APA-Interview dementiert er, eine Verlängerung der aktuellen Regelungen anzustreben. Einige man sich nicht, komme diese aber automatisch. Vor den Budgetverhandlungen mahnt er die Ministerien zur Zurückhaltung. Mit dem dem Bund bleibenden Drittel der "kalten Progression" will Brunner die Lohnverhandlungen unterstützen.

Mehr Ukraine-Getreide nicht im Interesse heimischer Bauern

Wien - Das Ende des russisch-ukrainischen Getreideabkommens sorgt diesmal unter hiesigen Agrar- und Nahrungsindustrie-Vertretern für weniger Nervosität, zeigen APA-Gespräche mit Branchenkennern. "Natürlich sind gewisse, aber abgeschwächte Auswirkungen zu erwarten. Wir glauben nicht an einen Sturm auch wenn es etwas rauscht", sagt Goodmills-Manager Peter Stallberger. Das sieht LKÖ-Generalsekretär Ferdinand Lembacher ähnlich, mehr Ukraine-Getreide solle aber nicht Richtung Westen.

Luftangriffe auf Süden und Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär berichtet von intensiven russischen Angriffen im Osten des Landes. Die Lage sei schwierig, teilte der Kommandant des Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj, am Montag mit. Im Raum Kupjansk im Gebiet Charkiw habe die russische Armee eine Offensive begonnen, um die ukrainischen Linien zu durchbrechen. Russland führt seit bald 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Derzeit ist eine ukrainische Gegenoffensive in Gang.

EU-Mercosur-Deal: Einigung bis Ende 2023 angepeilt

Brüssel - Die Bemühungen um den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur nehmen wieder Fahrt auf. Der brasilianische Präsident Luiz In�cio Lula da Silva und die aktuelle spanische EU-Ratspräsidentschaft äußerten am Montag in Brüssel beim Gipfel von EU und der Gemeinschaft der südamerikanischen und karibischen Staaten die Hoffnung, im nächsten halben Jahr ein Abkommen schließen zu können.

Heftige Unwetter im Kärntner Bezirk Völkermarkt

Völkermarkt - Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem im Kärntner Bezirk Völkermarkt gewütet. Die Feuerwehren wurden zu Dutzenden Einsätzen gerufen, der Sturm knickte Bäume um und riss bei Kühnsdorf sogar das Dach eines Kirchturmes ab. Am Abend war die Lage noch unübersichtlich, in Völkermarkt tagte ein Krisenstab. Bei einem Campingplatz am Gösselsdorfer See gab es zehn Verletzte, die medizinisch versorgt wurden.

Toter und mehr als 70 Verletzte bei Bus-Unfall in Tschechien

Brno (Brünn) - Bei einem Unfall mit zwei Reisebussen in Tschechien sind zahlreiche Menschen verletzt worden, einer der beiden Fahrer kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Sprecherin des Rettungsdienstes sagte nach Angaben der Agentur CTK, dass 76 Menschen verletzt worden seien, davon 14 schwer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter mehr als 20 Rettungswagen und mehrere Ärzteteams. Drei Hubschrauber brachten Schwerverletzte ins Krankenhaus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red