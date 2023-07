Heftige Unwetter wüteten in Kärnten

Völkermarkt - Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem im Kärntner Bezirk Völkermarkt gewütet. Die Feuerwehren bewältigten insgesamt 500 Einsätze, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel am Dienstag auf APA-Anfrage. Der Sturm knickte Bäume um und riss bei Kühnsdorf sogar das Dach eines Kirchturmes ab. Auf einem Campingplatz am Gösselsdorfer See gab es zehn Verletzte, die medizinisch versorgt wurden. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Dienstag noch an.

Edtstadler verurteilt Russlands Krieg im UNO-Sicherheitsrat

New York - EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am späten Montagabend (Ortszeit) im UNO-Sicherheitsrat in New York Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Sie rief Russland dazu auf, seine Truppen unverzüglich und bedingungslos aus der ganzen Ukraine - innerhalb der international anerkannten Grenzen - abzuziehen. Es ist die erste Stellungnahme eines österreichischen Regierungsmitglieds vor dem UNO-Sicherheitsrat seit dem Beginn von Russlands Invasion.

Nächtliche Drohnenangriffe auf die Krim

Moskau/Simferopol/New York - Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. 17 Drohnen seien "zerstört", elf weitere mit elektronischen Mitteln unschädlich gemacht worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke vom Montag läuft der Straßenverkehr russischen Angaben zufolge teilweise wieder.

AK kritisiert Preiserhöhungen von Diskont- und Markenartikel

Wien - Die Preise für Nahrungsmittel sind im Mai im Schnitt um 12 Prozent gestiegen und damit stärker als die durchschnittliche Teuerung (9,0 Prozent). Die Arbeiterkammer kritisiert, dass selbst vormals preisgünstige Produkte schon seit längerer Zeit viel mehr kosten und es auch bei den schon teureren Markenprodukten kräftige Preiserhöhungen gibt. Dabei seien die Preise sowohl im Lebensmittel- als auch im Drogeriehandel und in den Online-Shops gestiegen, zeigt der AK-Preismonitor.

Klimaaktivisten beendeten vorerst Protestwelle in Wien

Wien - Zum Abschluss der Protestwelle haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" am Dienstag in der Bundeshauptstadt beim Getreidemarkt und der Wienzeile erneut den Verkehr lahmgelegt und vor der Secession eine Pressekonferenz abgehalten. Sie stellten sich hinter die 93 Empfehlungen des Klimarats, die vor einem Jahr als "wohlüberlegte, sozialgerechte Klimaschutzmaßnahmen" vorgeschlagen wurden.

Rauch macht bei Reformen Druck auf Länder

Wien - Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) macht im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen massiven Druck bei Reformen. "Wenn wir das nicht schaffen, bleibt alles wie es ist. Und das ist eine gefährliche Drohung", sagte er am Dienstag in einem Hintergrundgespräch. Derzeit versuche er "wie ein Irrer", alle Beteiligten - vor allem die Bundesländer - davon zu überzeugen, strukturelle Änderungen auf den Weg zu bringen.

Brände im Raum Athen teils unter Kontrolle

Athen - Der griechischen Feuerwehr ist es in der Nacht auf Dienstag gelungen, die meisten Brände im Großraum Athen zumindest teilweise unter Kontrolle zu bringen. Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr 23 Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände vollständig zu löschen. Sorgen bereiteten noch zwei Brände, die rund zehn und etwa 80 Kilometer westlich Athens am Montag ausbrachen.

Fünf Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen

Warschau - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagabend der Nachrichtenagentur PAP. Die Maschine vom Typ Cessna 208 sei beim Landeanflug auf den Sportflughafen Chrcynno nördlich von Warschau in einen Hangar gekracht. Dort hatte eine Gruppe Menschen Schutz vor einem herannahenden Gewitter gesucht. Vier von ihnen kamen ums Leben. Auch einer der Piloten wurde getötet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red