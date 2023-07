Moskau hebt Sicherheitsgarantien für Getreideexporte auf

Ankara/Moskau - Einen Tag nach Ende des Getreideabkommens hat Russland die Sicherheitsgarantien für ukrainische Exporte aufgehoben. Dies bedeute, dass es im Nordwesten des Schwarzen Meeres wieder "eine temporär gefährliche Zone" gebe, hieß es aus dem russischen Außenministerium am Dienstag nach einem Telefonat von Minister Sergej Lawrow mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan. Das Koordinierungszentrum zur Umsetzung des Getreideabkommens erklärte Moskau für aufgelöst.

Nächtliche Drohnenangriffe auf die Krim

Moskau/Simferopol/New York - Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. 17 Drohnen seien "zerstört", elf weitere mit elektronischen Mitteln unschädlich gemacht worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke vom Montag läuft der Straßenverkehr russischen Angaben zufolge teilweise wieder.

Scheuba muss nach Klage von BK-Chef wieder vor Gericht

Wien - Im Rechtsstreit zwischen Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer und dem Kabarettisten Florian Scheuba geht es in die zweite Runde. Scheuba hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungen um das Ibiza-Video in einer "Standard"-Kolumne Holzer - seinerzeit Leiter der "Soko Tape" - Untätigkeit vorgeworfen, woraufhin ihn dieser wegen übler Nachrede klagte. Scheuba wurde im Juni 2022 freigesprochen, Holzer hatte jedoch mit einem dagegen eingebrachten Rechtsmittel Erfolg.

Rauch macht bei Reformen Druck auf Länder

Wien - Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) macht im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen massiven Druck bei Reformen. "Wenn wir das nicht schaffen, bleibt alles wie es ist. Und das ist eine gefährliche Drohung", sagte er am Dienstag in einem Hintergrundgespräch. Derzeit versuche er "wie ein Irrer", alle Beteiligten - vor allem die Bundesländer - davon zu überzeugen, strukturelle Änderungen auf den Weg zu bringen.

Brände im Raum Athen toben weiter

Genf/Athen - Die griechische Feuerwehr kämpft den zweiten Tag in Folge gegen zahlreiche Brände, die im Großraum Athen am Montag ausgebrochen waren. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, werden zur Verstärkung je zwei Löschflugzeuge aus Italien und Frankreich erwartet. Sorgen bereiten zwei Brände, die rund zehn und etwa 80 Kilometer westlich Athens am Montag tobten. Meteorologen erwarten auf der Nordhalbkugel in den kommenden Tage neue Hitzerekorde und warnten vor Gesundheitsrisiken.

Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - In Israel hat am Dienstag wieder ein Protesttag gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz begonnen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Morgen in der Küstenstadt Tel Aviv und stürmten kurzzeitig die Börse. Rund Tausend Menschen, darunter viele Reservisten der Armee, versperrten Berichten zufolge zudem den Zugang zu einem Hauptquartier des Militärs. Im Norden des Landes blockierten Demonstranten Medien und Organisatoren zufolge eine Autobahn.

CELAC-Gipfel ringt um gemeinsame Sprache zu Mercosur

Brüssel - Der zweite Tag des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) hat am Dienstagvormittag in Brüssel begonnen. Dabei wird noch über eine gemeinsame Sprache zum Ukraine-Krieg sowie zum umstrittenen Mercosur-Freihandelsabkommen gerungen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) traf bilateral mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz In�cio Lula da Silva zusammen.

AK kritisiert Preisanstieg bei Diskont- und Markenartikeln

Wien - Die Preise für Nahrungsmittel sind im Mai im Schnitt um 12 Prozent gestiegen und damit stärker als die durchschnittliche Teuerung (9,0 Prozent). Die Arbeiterkammer kritisiert, dass selbst vormals preisgünstige Produkte schon seit längerer Zeit viel mehr kosten und es auch bei den schon teureren Markenprodukten kräftige Preiserhöhungen gibt. Dabei seien die Preise sowohl im Lebensmittel- als auch im Drogeriehandel und in den Online-Shops gestiegen, zeigt der AK-Preismonitor.

