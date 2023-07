Kocher will in den nächsten Jahren mehr Fachkräfte-Zuzug

Wien - Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will via Rot-Weiß-Rot-Karte bis 2027 pro Jahr mindestens 15.000 Fachkräfte aus Staaten von außerhalb der EU nach Österreich locken. Das teilte das Ministerium am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sowie Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner per Aussendung mit. Ziel sei es, gemeinsam "umfassende" Fachkräftestrategien zu erarbeiten, um den Personalmangel zu bekämpfen.

Moskau hebt Sicherheitsgarantien für Getreideexporte auf

Ankara/Moskau - Einen Tag nach Ende des Getreideabkommens hat Russland die Sicherheitsgarantien für ukrainische Exporte aufgehoben. Dies bedeute, dass es im Nordwesten des Schwarzen Meeres wieder "eine temporär gefährliche Zone" gebe, hieß es aus dem russischen Außenministerium am Dienstag nach einem Telefonat von Minister Sergej Lawrow mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan. Das Koordinierungszentrum zur Umsetzung des Getreideabkommens erklärte Moskau für aufgelöst.

"Vergeltungsschläge" Russlands nach Angriff auf Krim-Brücke

Moskau/Simferopol/New York - Russland hat einen Tag nach der Aussetzung des Getreideabkommens und des mutmaßlichen Angriffs auf die Krim-Brücke ukrainische Hafenstädte attackiert. Die Regierung in Moskau begründete am Dienstag eine Welle von Raketen- und Drohnenangriffen als "massive Vergeltungsschläge" für die Zerstörungen an der strategisch wichtigen Brücke, die das russische Festland mit der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet.

US-Soldat übertritt Grenze nach Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Bei dem US-Bürger, der bei einer Besichtigungstour die stark gesicherte Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten hat, handelt es sich um einen US-Soldaten. Der US-Soldat habe die Demarkationslinie bei einem Besuch der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten "absichtlich und ohne Erlaubnis" überquert, erklärte ein Sprecher der US-Streitkräfte am Dienstag. Er befinde sich derzeit vermutlich in nordkoreanischem Gewahrsam.

Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - In Israel hat am Dienstag wieder ein Protesttag gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz begonnen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Morgen in der Küstenstadt Tel Aviv und stürmten kurzzeitig die Börse. Rund Tausend Menschen, darunter viele Reservisten der Armee, versperrten Berichten zufolge zudem den Zugang zu einem Hauptquartier des Militärs. Im Norden des Landes blockierten Demonstranten Medien und Organisatoren zufolge eine Autobahn.

Unwetter - Mehr als 500 Feuerwehreinsätze in Tirol

Innsbruck/Imst - Eine Unwetterfront mit teils Sturmböen, Hagel und Regen ist Dienstagnachmittag über Tirol gezogen und hat unter anderem zu vereinzelten Schäden, lokalen Stromausfällen sowie Straßen- und Bahnstrecken-Sperren gesorgt. Auch der zu den Bregenzer Festspielen reisende Bundespräsident Alexander Van der Bellen war offenbar von einer Bahn-Sperre "betroffen". Insgesamt kam es zu über 500 Feuerwehreinsätzen, vor allem wegen umgestürzter Bäume.

Wirecard: Marsalek meldete sich über Anwalt bei der Justiz

Aschheim - Im Wirecard-Skandal hat sich der seit drei Jahren untergetauchte Hauptverdächtige, der aus Österreich stammende Jan Marsalek, über seinen Verteidiger bei der Münchner Justiz gemeldet. Beim Landgericht München I sei ein Brief des Anwalts eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag. Inhalt und Einzelheiten des Briefs nannte der Gerichtssprecher nicht.

Wiener Börse geht höher aus dem Handel, ATX mit plus 0,36%

Wien - Die Wiener Börse ist am zweiten Handelstag der Woche mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Kurz nach der positiven Eröffnung an der Wall Street traten die wichtigsten heimischen Aktienindizes ihren Weg in die Gewinnzone an. Der ATX steigerte sich um 0,36 Prozent auf 3.167,59 Einheiten. Unter den Einzelwerten erhöhten sich die schwergewichteten OMV-Bluechips um ein Prozent. Für die Aktien der Erste Group ging es um 1,1 Prozent hinauf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red