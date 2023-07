ICMPD-Klage gegen SOS Balkanroute von Gericht abgewiesen

Wien - Am Wiener Handelsgericht sind am Dienstagabend die Klagen gegen die NGO SOS Balkanroute und deren Gründer Petar Rosandić abgewiesen worden. Geklagt hatte das in Wien ansässige Internationale Zentrum für Migrationspolitik (ICMPD) wegen des Wortes "Guantanamo". Rosandić hatte so eine Internierungsanstalt innerhalb des bosnischen Flüchtlingslagers Lipa bezeichnet. Der Bau wurde von ICMPD errichtet. ICMPD-Anwältin Ulrike Zeller kündigte an, Berufung einzulegen.

Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Zehntausende Israelis haben im Rahmen eines "Tags des Widerstands" gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz protestiert. Landesweit fanden am Dienstag Kundgebungen und Störaktionen statt. Zentrale Straßen und mehrere Bahnhöfe im Land wurden laut Medienberichten zeitweise blockiert. Vorübergehend kam der Zugverkehr landesweit komplett zum Erliegen. Unklar war zunächst, ob es einen Zusammenhang mit den Demonstrationen gab.

Russlands Verbündete sorgen bei Gipfel in Brüssel für Eklat

Brüssel - Das erste große Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten seit acht Jahren ist von Streit über eine Erklärung zum Ukraine-Krieg überschattet worden. Mit Russland verbündete Länder wie Nicaragua, Venezuela und Kuba setzten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel durch, dass der Text keine explizite Verurteilung des Krieges enthält und Russland nicht einmal erwähnt wird. Nicaragua wollte am Ende nicht einmal einen Minimalkompromiss mittragen.

US-Soldat übertritt Grenze nach Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Ein US-Soldat hat bei einer Besichtigungstour die stark gesicherte Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten. Der Soldat habe die Demarkationslinie bei einem Besuch der Demilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten "absichtlich und ohne Erlaubnis" überquert, erklärte ein Sprecher der US-Streitkräfte am Dienstag. Er befinde sich nun vermutlich in nordkoreanischem Gewahrsam. Der Vorfall könnte die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang weiter verschärfen.

150 Personen saßen nach Gewitter in Salzburg in Gondeln fest

Wagrain/Uttendorf - Im Bundesland Salzburg sind am Dienstagnachmittag nach einem heftigen Gewitter zwei Seilbahnen wegen umgestürzter Bäume zum Stillstand gekommen. In Wagrain (Pongau) mussten 144 Personen in einer großen Hilfsaktion aus den Gondeln befreit werden, in Uttendorf (Pinzgau) waren es 13 Fahrgäste. Bis zum Abend waren die Feuerwehren in 27 Orten zu knapp 100 Einsätzen gerufen worden, teilte die Landeswarnzentrale am Abend mit.

"Vergeltungsschläge" Russlands nach Angriff auf Krim-Brücke

Moskau/Simferopol/New York - Russland hat einen Tag nach der Aussetzung des Getreideabkommens und des mutmaßlichen Angriffs auf die Krim-Brücke ukrainische Hafenstädte attackiert. Die Regierung in Moskau begründete am Dienstag eine Welle von Raketen- und Drohnenangriffen als "massive Vergeltungsschläge" für die Zerstörungen an der strategisch wichtigen Brücke, die das russische Festland mit der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim verbindet.

