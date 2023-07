Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge unter Beschuss

Odessa - Die für den Getreideexport wichtige südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, den Start von Kalibr-Raketen vom Schwarzen Meer aus entdeckt zu haben. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Bereits am Dienstag hatte Russland wenige Stunden nach Auslaufen des Getreidedeals die Region mit Luftangriffen überzogen.

Van der Bellen eröffnet 77. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute, Mittwoch, die 77. Bregenzer Festspiele. Neben der Wiederaufnahme von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" auf der Seebühne (Premiere am Donnerstag) gilt Giuseppe Verdis "Ernani" als Oper im Festspielhaus die größte Aufmerksamkeit. Die Premiere von "Ernani" am Mittwochabend bildet den künstlerischen Auftakt des Festivals. Bis 21. August stehen über 70 Veranstaltungen auf dem Programm, aufgelegt sind etwa 215.000 Tickets.

NS-Verbotsgesetz: Strafrechtsexperte begrüßt Diversion

Wien - Mit einer Novelle will die Bundesregierung künftig härter gegen Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz vorgehen. Heute endet die Frist für Stellungnahmen zur geplanten Gesetzesänderung. Bisher gab es viel Lob, aber auch Kritik. Vor allem, dass die Möglichkeit einer Diversion künftig auch erwachsenen Tätern offen stehen soll, stieß etwa beim Mauthausen Komitee Österreich auf Kritik. Erfreut über diese Möglichkeit zeigt sich hingegen der Strafrechtsexperte Alois Birklbauer.

J&J muss in Babypuder-Klage 18,8 Mio. Dollar zahlen

Oakland (Kalifornien) - Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im Streit um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen Rückschlag erlitten. Das Unternehmen muss 18,8 Mio. US-Dollar an einen 24-jährigen Krebspatienten zahlen, entschied ein kalifornisches Gericht am Dienstag. Emory Hernandez Valadez führte in seiner Klage an, wegen des intensiven Kontakts mit dem J&J-Puder seit seiner Kindheit an einer tödlich verlaufenden Krebserkrankung (Mesotheliom) erkrankt zu sein.

Wieder Protesttag gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - Zehntausende Israelis haben im Rahmen eines "Tags des Widerstands" gegen die von der Regierung vorangetriebene Schwächung der Justiz protestiert. Landesweit fanden am Dienstag Kundgebungen und Störaktionen statt. Zentrale Straßen und mehrere Bahnhöfe im Land wurden laut Medienberichten zeitweise blockiert. Vorübergehend kam der Zugverkehr landesweit komplett zum Erliegen. Unklar war zunächst, ob es einen Zusammenhang mit den Demonstrationen gab.

Russlands Verbündete sorgen bei Gipfel in Brüssel für Eklat

Brüssel - Das erste große Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten seit acht Jahren ist von Streit über eine Erklärung zum Ukraine-Krieg überschattet worden. Mit Russland verbündete Länder wie Nicaragua, Venezuela und Kuba setzten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel durch, dass der Text keine explizite Verurteilung des Krieges enthält und Russland nicht einmal erwähnt wird. Nicaragua wollte am Ende nicht einmal einen Minimalkompromiss mittragen.

