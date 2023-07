Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge unter Beschuss

Odessa - Die für den Getreideexport wichtige südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, den Start von Kalibr-Raketen vom Schwarzen Meer aus entdeckt zu haben. Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Bereits am Dienstag hatte Russland wenige Stunden nach Auslaufen des Getreidedeals die Region mit Luftangriffen überzogen.

Inflation sank im Juni auf 8 Prozent

Wien - Der Preisauftrieb in Österreich hat sich im Juni etwas beruhigt. Im Jahresabstand sank die Inflation auf 8 Prozent, nachdem sie im Mai revidiert noch 8,9 Prozent erreicht hatte, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat Mai 2023 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent. Treibstoffe seien im Juni noch deutlich billiger als zuletzt geworden, erklärten die Statistiker. Andernfalls hätte die Inflation 9 Prozent betragen.

US-Soldat vor Übertritt nach Nordkorea in Südkorea in Haft

Seoul - Der nach einem Grenzübertritt von Süd- nach Nordkorea vermutlich in nordkoreanischem Gewahrsam sitzende US-Soldat ist zuvor in Südkorea im Gefängnis gewesen. Nach Angaben eines Beamten in Seoul war der Mann wegen Vorwürfen der Körperverletzung rund zwei Monate inhaftiert. Er sei am 10. Juli freigelassen worden, sagte der Beamte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der Soldat hatte bei einer Besichtigungstour die stark gesicherte Grenze von Süd- nach Nordkorea übertreten.

Thailändischer Wahlsieger Pita als Abgeordneter suspendiert

Bangkok - Der thailändische Wahlsieger Pita Limjaroenrat ist vom Verfassungsgericht in Bangkok vorläufig als Abgeordneter suspendiert worden. Das Gericht gab am Mittwoch einem entsprechenden Antrag der Wahlkommission statt, so eine Mitteilung. Die Entscheidung wurde bekannt, während das Parlament über die bevorstehende zweite Abstimmung über Pita als künftigen Premier debattierte. Pitas Partei erklärte, die Aussetzung des Parlamentsmandats berühre seine Kandidatur für das Votum nicht.

NS-Verbotsgesetz: Strafrechtsexperte begrüßt Diversion

Wien - Mit einer Novelle will die Bundesregierung künftig härter gegen Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz vorgehen. Heute endet die Frist für Stellungnahmen zur geplanten Gesetzesänderung. Bisher gab es viel Lob, aber auch Kritik. Vor allem, dass die Möglichkeit einer Diversion künftig auch erwachsenen Tätern offen stehen soll, stieß etwa beim Mauthausen Komitee Österreich auf Kritik. Erfreut über diese Möglichkeit zeigt sich hingegen der Strafrechtsexperte Alois Birklbauer.

Van der Bellen eröffnet 77. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute, Mittwoch, die 77. Bregenzer Festspiele. Neben der Wiederaufnahme von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" auf der Seebühne (Premiere am Donnerstag) gilt Giuseppe Verdis "Ernani" als Oper im Festspielhaus die größte Aufmerksamkeit. Die Premiere von "Ernani" am Mittwochabend bildet den künstlerischen Auftakt des Festivals. Bis 21. August stehen über 70 Veranstaltungen auf dem Programm, aufgelegt sind etwa 215.000 Tickets.

Grüne wollen Steuersenkung auf Verhütungsmittel

Wien - Die Grünen fordern vom Koalitionspartner eine Steuersenkung auf Verhütungsmittel wie Pille und Spirale. Zudem sollen Schwangerschaftsabbrüche einem geringeren Steuersatz unterliegen. Entsprechende Forderungen untermauert Frauenchefin Meri Disoski mit einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Wissen will sie etwa, ob der Ressortchef die Wiedereinführung der Umsatzsteuerfreiheit für Langzeitverhütungsmittel plant.

J&J muss in Babypuder-Klage 18,8 Mio. Dollar zahlen

Oakland (Kalifornien) - Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im Streit um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen Rückschlag erlitten. Das Unternehmen muss 18,8 Mio. US-Dollar an einen 24-jährigen Krebspatienten zahlen, entschied ein kalifornisches Gericht am Dienstag. Emory Hernandez Valadez führte in seiner Klage an, wegen des intensiven Kontakts mit dem J&J-Puder seit seiner Kindheit an einer tödlich verlaufenden Krebserkrankung (Mesotheliom) erkrankt zu sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red