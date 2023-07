Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge unter Beschuss

Odessa - Die für den Getreideexport wichtige südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Bereits am Dienstag hatte Russland wenige Stunden nach Auslaufen des Getreidedeals die Region mit Luftangriffen überzogen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte später die Angriffe.

Moskau setzt UNO Frist für Getreideabkommen

Moskau - Russland setzt den Vereinten Nationen eine Frist zur Wiederbelebung des Getreideabkommens. "Die UNO hat noch drei Monate Zeit, um konkrete Ergebnisse zu erzielen", sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. "Wenn es konkrete Ergebnisse gibt, sind wir zu Verhandlungen über dieses Thema bereit."

Heftige Unwetter wüteten in mehreren Bundesländern

Wien - Die angekündigten Unwetter haben am Dienstagnachmittag Schäden in mehreren Bundesländern hinterlassen. Es kam zu Straßensperren, gekappten Stromleitungen sowie Unterbrechungen des Bahnverkehrs. Betroffen waren unter anderem Kärnten, die Steiermark und Tirol. Dort verzögerte sich der auch der Weg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu den Bregenzer Festspielen aufgrund einer Bahnsperre. Er saß bei Roppen im Bezirk Imst in einem ÖBB-Railjet fest.

Van der Bellen eröffnete 77. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele am Mittwoch an die Parteien appelliert, um die besten Lösungen zu kämpfen - und den "Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten" sowie den Populismus scharf kritisiert. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) beschwor ebenso "Stärke durch Zusammenhalt statt Schwäche durch Spaltung". Und auch Festspielpräsident Hans-Peter Metzler plädierte für Aufgeschlossenheit.

Wachauer Marillenernte doch noch etwas besser als erwartet

Krems/Spitz a.d. Donau - Die Haupternte der Wachauer Marille hat begonnen und wird etwas besser als erwartet ausfallen. Dennoch werde mit sehr kleinen Mengen gerechnet, sagte Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, zur APA. "Die Qualität ist sehr gut", betonte er. Die Frucht steht beim Marillenkirtag und beim Marillensommer in Spitz sowie bei "Alles Marille" in Krems im Mittelpunkt, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Thailands Wahlsieger Pita wird nicht Regierungschef

Bangkok - Für Thailands prodemokratischen Wahlsieger Pita Limjaroenrat gibt es keine Chance mehr, Regierungschef des südostasiatischen Königreichs zu werden. Mehrere Senatoren hatten am Mittwoch gefordert, den 42-Jährigen nach seiner Niederlage bei der ersten Abstimmung vergangene Woche kein zweites Mal antreten zu lassen. Dies widerspreche den Regeln des Parlaments, hatten sie argumentiert. Eigentlich hätte sich der Politiker bereits in der Früh einer zweiten Wahlrunde stellen sollen.

AK: Unzufriedenheit über die eigene Arbeitszeit hat zugelegt

Wien - Der Anteil der Beschäftigten, die weniger Stunden arbeiten möchten, ist seit dem Jahr 2000 deutlich gestiegen. Das berichtet heute die Arbeiterkammer Oberösterreich. Aktuell wollten 28 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger Stunden leisten als in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart. Unter den Vollzeitkräften seien es 32 Prozent. Gleichzeitig würde fast ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten die wöchentliche Arbeitszeit erhöhen.

Inflation sank im Juni auf 8 Prozent

Wien - Der Preisauftrieb in Österreich hat sich im Juni etwas beruhigt. Im Jahresabstand sank die Inflation auf 8 Prozent, nachdem sie im Mai revidiert noch 8,9 Prozent erreicht hatte, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat Mai 2023 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent. Vor allem Treibstoffe seien im Juni noch deutlich billiger geworden als zuletzt, erklärten die Statistiker. Andernfalls hätte die Inflation 9 Prozent betragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red