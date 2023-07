OLG behandelt Ende Juli Strache-Freispruch in Causa Asfinag

Wien - Am kommenden Mittwoch entscheidet sich im Justizpalast, ob es bei den Freisprüchen für Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag bleibt. Wie der Sprecher des Wiener Oberlandesgerichts (OLG), Reinhard Hinger, Mittwochmittag der APA bestätigte, werden am 26. Juli die Rechtsmittel behandelt, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hatte.

Van der Bellen warnt vor Ausgrenzung und Populismus

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele am Mittwoch vor "zerbrochenen Fenstern" durch ausgrenzende Sprache gewarnt und an die Parteien appelliert, stattdessen um die besten Lösungen zu kämpfen. Den "Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten" sowie den Populismus kritisierte er scharf - was auch Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) tat.

Thailands Wahlsieger Pita wird nicht Regierungschef

Bangkok - Für Thailands Wahlsieger Pita Limjaroenrat gibt es nach einem Tag voller überraschender Wendungen im Parlament keine Chance mehr, der nächste Ministerpräsident zu werden. Eigentlich hätte sich der 42-Jährige am Mittwoch in beiden Kammern einem zweiten Votum stellen sollen, nachdem er in der ersten Runde vergangene Woche gescheitert war. Aber zu der Abstimmung kam es nicht mehr, nachdem mehrere Senatoren Beschwerde gegen seine Kandidatur eingelegt hatten.

Inflation sank im Juni auf 8 Prozent

Wien - Der Preisauftrieb in Österreich hat sich im Juni etwas beruhigt. Im Jahresabstand sank die Inflation auf 8 Prozent, nachdem sie im Mai revidiert noch 8,9 Prozent erreicht hatte, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Gegenüber dem Vormonat Mai 2023 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,5 Prozent. Vor allem Treibstoffe seien im Juni noch deutlich billiger geworden als zuletzt, erklärten die Statistiker. Andernfalls hätte die Inflation 9 Prozent betragen.

Wachauer Marillenernte doch noch etwas besser als erwartet

Krems/Spitz a.d. Donau - Die Haupternte der Wachauer Marille hat begonnen und wird etwas besser als erwartet ausfallen. Dennoch werde mit sehr kleinen Mengen gerechnet, sagte Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, zur APA. "Die Qualität ist sehr gut", betonte er. Die Frucht steht beim Marillenkirtag und beim Marillensommer in Spitz sowie bei "Alles Marille" in Krems im Mittelpunkt, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Mittwoch in einer Aussendung mit.

18 Jahre Haft für Mord im Grazer Volksgarten

Graz - 18 Jahre Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum - das war das Urteil, das der Geschworenensenat am Mittwoch über einen 56-Jährigen verhängt hat. Er soll im Juli 2022 im Grazer Volksgarten einen anderen Mann bei einem Imbissstand mit einem Jausenmesser einen Stich in den Oberkörper versetzt haben. Das Opfer starb einen Monat später. Der Angeklagte zeigte sich nicht schuldig, er blieb bis zuletzt dabei, dass es Notwehr gewesen sei.

Rückerstattung von Covid-Strafen in NÖ angelaufen

Stockerau - Die Rückerstattung von Covid-Strafen im Rahmen des Corona-Fonds in Niederösterreich ist gestartet. Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) überreichte laut einer Aussendung am Mittwoch in Stockerau (Bezirk Korneuburg) einen symbolischen Scheck über 660 Euro an Roswitha Holzmann. Die ehemalige Wirtin ist mittlerweile in Pension. Ab 1. September sollen alle anderen Entschädigungskategorien des mit 31,3 Millionen Euro dotierten Fonds verfügbar sein, sagte Luisser.

Krater bei Vulkan auf Island eingestürzt

Reykjavik - Neue Entwicklung beim Vulkanausbruch auf Island: Die glühend heiße Lava hat einen Teil eines jüngst gebildeten Kraters zum Einsturz gebracht und strömt nun in eine andere Richtung als zuvor. Live-Aufnahmen aus dem Vulkangebiet südwestlich von Reykjavik zeigten, wie ein breites Stück des Kraterrandes Mittwoch früh gegen 4.15 Uhr (Ortszeit) einstürzte und die sprudelnde Lava daraufhin auf diesem Weg hinausströmte.

