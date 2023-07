Van der Bellen warnt vor Ausgrenzung und Populismus

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele am Mittwoch vor "zerbrochenen Fenstern" durch ausgrenzende Sprache gewarnt und an die Parteien appelliert, stattdessen um die besten Lösungen zu kämpfen. Den "Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten" sowie den Populismus kritisierte er scharf - was auch Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) tat.

OLG behandelt Ende Juli Strache-Freispruch in Causa Asfinag

Wien - Am kommenden Mittwoch entscheidet sich im Justizpalast, ob es bei den Freisprüchen für Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag bleibt. Wie der Sprecher des Wiener Oberlandesgerichts (OLG), Reinhard Hinger, Mittwochmittag der APA bestätigte, werden am 26. Juli die Rechtsmittel behandelt, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hatte.

Thailands Wahlsieger Pita wird nicht Regierungschef

Bangkok - Für Thailands Wahlsieger Pita Limjaroenrat gibt es nach einem Tag voller überraschender Wendungen im Parlament keine Chance mehr, der nächste Ministerpräsident zu werden. Eigentlich hätte sich der 42-Jährige am Mittwoch in beiden Kammern einem zweiten Votum stellen sollen, nachdem er in der ersten Runde vergangene Woche gescheitert war. Aber zu der Abstimmung kam es nicht mehr, nachdem mehrere Senatoren Beschwerde gegen seine Kandidatur eingelegt hatten.

Wirecard-Prozess mit Austro-Zeugin - Brief von Marsalek

München - Im Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard sorgt ein Brief des untergetauchten Ex-Vorstands, des Österreichers Jan Marsalek, für Streit. Der Brief wurde nicht verlesen, stattdessen wurde die ehemalige Wirecard-Vorständin und gebürtige Österreicherin, Susanne Steidl, befragt.

Brände bei Athen weiterhin nicht unter Kontrolle

Rom/Madrid/Athen - Den dritten Tag in Folge haben Feuerwehrleute in Griechenland gegen drei große Feuerfronten angekämpft. Für die Waldbrände westlich von Athen konnte keine Entwarnung gegeben werden, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Die Situation soll sich vorerst nicht bessern, zumal ab Donnerstag eine neuerliche trockene Hitzewelle erwartet wird.

Wachauer Marillenernte doch noch etwas besser als erwartet

Krems/Spitz a.d. Donau - Die Haupternte der Wachauer Marille hat begonnen und wird etwas besser als erwartet ausfallen. Dennoch werde mit sehr kleinen Mengen gerechnet, sagte Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, zur APA. "Die Qualität ist sehr gut", betonte er. Die Frucht steht beim Marillenkirtag und beim Marillensommer in Spitz sowie bei "Alles Marille" in Krems im Mittelpunkt, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Südafrika: Keine Teilnahme von Putin an BRICS-Gipfel

Johannesburg - Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht am Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika im August teilnehmen. Das teilte das Büro des südafrikanischen Präsidenten am Mittwoch mit. Südafrika hätte Putin nach einem vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH/ICC) erlassenen Haftbefehl bei der Einreise festnehmen müssen. "In gegenseitigem Einvernehmen" werde Putin nicht zu dem Treffen kommen, erklärte ein Sprecher des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa.

18 Jahre Haft für Mord im Grazer Volksgarten

Graz - 18 Jahre Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum - das war das Urteil, das der Geschworenensenat am Mittwoch über einen 56-Jährigen verhängt hat. Er soll im Juli 2022 im Grazer Volksgarten einen anderen Mann bei einem Imbissstand mit einem Jausenmesser einen Stich in den Oberkörper versetzt haben. Das Opfer starb einen Monat später. Der Angeklagte zeigte sich nicht schuldig, er blieb bis zuletzt dabei, dass es Notwehr gewesen sei.

Wiener Börse notiert im Verlauf im Plus, BAWAG stark nachgefragt

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag Gewinne ausgewiesen. Der Fokus richtete sich am Berichtstag auf die BAWAG-Aktien, die nach einer positiven Zahlenvorlage der heimischen Bank zuletzt um satte vier Prozent zulegten. Der ATX steigerte sich indes kurz nach 14.30 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.177,69 Einheiten.

