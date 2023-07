Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer ab Donnerstag "Gegner"

Odessa - Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche "Gegner" einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht (Mittwoch, 23.00 Uhr MESZ) würden die Schiffe als "potenzielle Träger militärischer Fracht" eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit. Kiew forderte indes "internationale Patrouillen" im Schwarzen Meer für Getreideexporte.

Kreml: Putin nimmt per Video an BRICS-Gipfel teil

Johannesburg - Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt am BRICS-Gipfel vom 22. bis zum 24. August in Südafrika nach Angaben aus Moskau per Video teil. "Das wird eine vollwertige Teilnahme sein", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zugleich bestätigte er, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow persönlich zum Treffen der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika reisen wird.

Van der Bellen warnt vor Ausgrenzung und Populismus

Wien/Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele am Mittwoch vor "zerbrochenen Fenstern" durch ausgrenzende Sprache gewarnt und an die Parteien appelliert, stattdessen um die besten Lösungen zu kämpfen. Den "Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten" sowie den Populismus kritisierte er scharf - was auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) tat. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will weiter Normalität benennen dürfen.

OLG behandelt Ende Juli Strache-Freispruch in Causa Asfinag

Wien - Am kommenden Mittwoch entscheidet sich im Justizpalast, ob es bei den Freisprüchen für Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Causa Asfinag bleibt. Wie der Sprecher des Wiener Oberlandesgerichts (OLG), Reinhard Hinger, Mittwochmittag der APA bestätigte, werden am 26. Juli die Rechtsmittel behandelt, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hatte.

Gall triumphiert bei Königsetappe der Tour de France

Courchevel - Felix Gall hat sensationell die Königsetappe der 110. Tour de France für sich entschieden. Der Osttiroler triumphierte am Mittwoch auf dem mit über 5.000 Höhenmetern gespickten 17. Teilstück von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel vor dem Briten Simon Yates dem Spanier Pello Bilbao. Gall feierte damit als erst vierter Österreicher nach Max Bulla (drei Erfolge 1931) Georg Totschnig (2005) und Patrick Konrad (2021) einen Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

Protestmarsch in Israel gegen Justizreform gestartet

Jerusalem - In Israel haben rund 250 Demonstranten am Mittwoch einen mehrtägigen Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem begonnen, um gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu demonstrieren. "Wir werden Jerusalem am Samstagabend erreichen und Zelte an der Knesset aufstellen", sagte der Aktivist Moshe Radman über den kurzfristig angekündigten, 70 Kilometer langen Protestmarsch.

Großeinsatz bei Flurbrand auf Feld in Wien-Favoriten

Wien - Ein Flurbrand auf einem Feld beim Böhmischen Prater in Wien-Favoriten hat am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, 69 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen rückten in den Bereich der sogenannten Löwygrube aus, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. "Wir haben den Brand auf das Feld beschränken können", sagte er. Die Flammen hatten bereits gedroht, auf benachbarte Gärten mit Einfamilienhäusern überzugreifen.

Wiener Börse schließt höher, BAWAG-Aktie nach Zahlen stark

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Zuwächsen geschlossen. Der Fokus richtete sich am Berichtstag auf die Wertpapiere der BAWAG, die angesichts der jüngsten Zahlenvorlage um über fünf Prozent zulegten. Der ATX steigerte sich indes um 0,60 Prozent auf 3.186,52 Einheiten. Mit Blick auf weitere Einzelwerte drehten die OMV-Bluechips im Späthandel ins Plus und gewannen rund ein Prozent. Verbund verteuerten sich um 2,8 Prozent.

