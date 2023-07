Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Bagdad - Nach Ankündigung einer weiteren Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten im Irak die Botschaft des Landes gestürmt und dort Feuer gelegt. Laut Augenzeugen zogen in der Nacht auf Donnerstag Hunderte - darunter viele Anhänger von Schiitenführer Moqtada al-Sadr - zur Botschaft in Bagdad, viele kletterten über Absperrungen und riefen Parolen wie "Ja, ja zum Koran". Bilder in sozialen Medien zeigten Feuer und Rauchwolken. Bis zum Morgen zogen die Gruppen teils wieder ab.

Hafenstadt Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss

Odessa/Washington - Die südukrainische Region Odessa ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss geraten. In der Nacht zum Donnerstag waren laut lokalen Medien wieder Explosionen in der Nähe des Hafens zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete auf Telegram über Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen. Angesichts des Ausstiegs Russlands aus dem Getreideabkommen warnten die USA unterdessen vor Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer.

EU-Außenministerrat über mögliche neue Zusagen an Kiew

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) - wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Konkret wird es etwa um die Frage gehen, wie sich die EU an einer Initiative für eine Art Sicherheitspakt beteiligen kann. Diese war in der vergangenen Woche von der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte vorgestellt worden.

Demonstrationen gegen Übergangsregierung in Peru

Lima - Tausende Menschen haben in Peru gegen die Regierung der Übergangspräsidentin Dina Boluarte protestiert. In der Hauptstadt Lima und im Landesinneren gingen am Mittwoch (Ortszeit) Demonstranten auf die Straßen, um den Rücktritt von Boluarte und die Freilassung des Ex-Präsidenten Pedro Castillo zu fordern. In Lima kam es zu einigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, berichtete der Sender RPP.

Drei Tote bei Schießerei auf Baustelle in Auckland

Auckland - Kurz vor Beginn der Frauen-Fußball-WM hat ein Bewaffneter im neuseeländischen Auckland auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Weitere Menschen seien verletzt worden.

Lehrergewerkschaft befürchtet für Herbst unbesetzte Klassen

Wien - Die Lehrergewerkschaft geht angesichts des zunehmenden Personalmangels nicht davon aus, dass im kommenden Schuljahr alle Stunden gehalten werden können. Die Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), wonach alle Unterrichtsstunden angeboten werden könnten, klingt für den obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) aktuell "illusorisch". "Wir rechnen aus heutiger Sicht damit, dass wir Klassen im September gar nicht besetzen können", so Kimberger im APA-Interview.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red