Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Bagdad - Nach Ankündigung einer weiteren Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten im Irak die Botschaft des Landes gestürmt und dort Feuer gelegt. Laut Augenzeugen zogen in der Nacht auf Donnerstag Hunderte - darunter viele Anhänger von Schiitenführer Moqtada al-Sadr - zur Botschaft in Bagdad, viele kletterten über Absperrungen und riefen Parolen wie "Ja, ja zum Koran". Bilder in sozialen Medien zeigten Feuer und Rauchwolken. Bis zum Morgen zogen die Gruppen teils wieder ab.

Drei Tote bei Schießerei auf Baustelle in Auckland

Auckland - Kurz vor Beginn der Frauen-Fußball-WM hat ein Bewaffneter im neuseeländischen Auckland auf einer Baustelle das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen getötet. Auch der Schütze selbst sei tot, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Weitere Menschen seien verletzt worden.

Möglicherweise Löwin im Süden von Berlin entlaufen

Berlin - Die Polizei sucht im Süden von Berlin nach einem entlaufenen Raubtier. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge höchstwahrscheinlich um eine Löwin. Gesucht wird in der Gegend um Kleinmachnow am südlichen Rand der Hauptstadt. Die Polizei sei mit Veterinäramt und auch Jagdpächtern im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Donnerstagmorgen. Der Einsatz dauere noch an.

Lehrergewerkschaft befürchtet für Herbst unbesetzte Klassen

Wien - Die Lehrergewerkschaft geht angesichts des zunehmenden Personalmangels nicht davon aus, dass im kommenden Schuljahr alle Stunden gehalten werden können. Die Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), wonach alle Unterrichtsstunden angeboten werden könnten, klingt für den obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) aktuell "illusorisch". "Wir rechnen aus heutiger Sicht damit, dass wir Klassen im September gar nicht besetzen können", so Kimberger im APA-Interview.

EU-Außenministerrat über mögliche neue Zusagen an Kiew

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) - wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Konkret wird es etwa um die Frage gehen, wie sich die EU an einer Initiative für eine Art Sicherheitspakt beteiligen kann. Diese war in der vergangenen Woche von der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte vorgestellt worden.

Protestmarsch in Israel gegen Justizreform gestartet

Jerusalem - In Israel haben rund 250 Demonstranten am Mittwoch einen mehrtägigen Protestmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem begonnen, um gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu demonstrieren. "Wir werden Jerusalem am Samstagabend erreichen und Zelte an der Knesset aufstellen", sagte der Aktivist Moshe Radman über den kurzfristig angekündigten, 70 Kilometer langen Protestmarsch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red