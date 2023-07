Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Bagdad - Nach Ankündigung einer weiteren Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten im Irak die Botschaft des Landes gestürmt und dort Feuer gelegt. Laut Augenzeugen zogen in der Nacht auf Donnerstag Hunderte - darunter viele Anhänger von Schiitenführer Moqtada al-Sadr - zur Botschaft in Bagdad, viele kletterten über Absperrungen und riefen Parolen wie "Ja, ja zum Koran". Bilder in sozialen Medien zeigten Feuer und Rauchwolken. Bis zum Morgen zogen die Gruppen teils wieder ab.

Armenpfarrer und VinziWerke-Gründer Pucher gestorben

Graz - Der Grazer Armenpfarrer und VinziWerke-Gründer Wolfgang Pucher ist am Mittwoch gestorben, teilte die Vinzigemeinschaft Eggenberg am Donnerstag mit. Der 84-Jährige erlitt im Urlaub in Kroatien einen medizinischen Notfall und konnte trotz sofortiger Hilfe nicht gerettet werden, hieß es in der Aussendung.

Waldbrände in Griechenland weitgehend eingedämmt

Athen - Die seit Tagen tobenden Waldbrände in Griechenland sind nach Angaben der Behörden weitgehend eingedämmt. Auch ein Feuer westlich der Hauptstadt Athen, das Anfang der Woche zu Massenevakuierungen geführt hatte, konnte unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte blieben allerdings vorerst an Ort und Stelle für den Fall, dass die Flammen wieder aufloderten.

Möglicherweise Löwin im Süden von Berlin entlaufen

Berlin - Die Menschen im Süden von Berlin sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden von einer ungewöhnlichen Warnung überrascht worden: Die Polizei sucht nach einem entlaufenen Raubtier. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge höchstwahrscheinlich um eine Löwin. Gesucht wird in der Gegend um die brandenburgische Kleinstadt Kleinmachnow am südlichen Rand der Hauptstadt - dort, wo sonst eher Wildschweine durch die Wälder flitzen.

Hafenstadt Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss

Odessa/Washington - Die südukrainische Region Odessa ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Donnerstag waren laut lokalen Medien wieder Explosionen in der Nähe des Hafens zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete auf Telegram über Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen. Angesichts des Ausstiegs Russlands aus dem Getreideabkommen warnten die USA unterdessen vor Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer.

WKÖ mit Rücklagen von 1,9 Mrd. Euro - Kammer relativiert

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) verfügte 2022 über Rücklagen von 1,924 Mrd. Euro, berichtet "Der Standard" mit Verweis auf den Rechnungsabschluss 2022. Im Jahr 2020 hätten die Rücklagen 1,65 Mrd. Euro betragen, 2021 seien es 1,78 Mrd. Euro gewesen. Aus der Kammer hieß es zur Zeitung, dass es sich dabei keinesfalls um die Summe der Ausgleichsrücklagen handle, diese seien deutlich niedriger. Der "Standard" verweist wiederum auf den WKÖ-Kontrollausschuss, der dies anders sehe.

