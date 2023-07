Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Bagdad - Nach Ankündigung einer weiteren Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten im Irak die Botschaft des Landes gestürmt und dort Feuer gelegt. Laut Augenzeugen zogen in der Nacht auf Donnerstag Hunderte - darunter viele Anhänger von Schiitenführer Moqtada al-Sadr - zur Botschaft in Bagdad, viele kletterten über Absperrungen und riefen Parolen wie "Ja, ja zum Koran". Bilder in sozialen Medien zeigten Feuer und Rauchwolken. Bis zum Morgen zogen die Gruppen teils wieder ab.

EU-Außenministerrat über mögliche neue Zusagen an Kiew

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) - beraten am Donnerstag in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine. Schallenberg kritisierte Russland nach dem Ende des Schwarzmeer-Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides scharf. "Moskau setzt Hunger als Waffe ein", sagte er vor Journalisten.

Über 20 Verletzte bei Angriffen auf ukrainische Hafenstädte

Odessa/Washington - Russland hat die dritte Nacht in Folge die südukrainischen Hafenstädte Odessa und Mykolajiw aus der Luft angegriffen. Dabei seien über 20 Menschen verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden am Donnerstag mit. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht 19 Raketen und 19 Drohnen abgefeuert. Fünf der Raketen und 13 Drohnen habe die Luftabwehr abgefangen.

Möglicherweise Löwin im Süden von Berlin entlaufen

Berlin - Die Menschen im Süden von Berlin sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden von einer ungewöhnlichen Warnung überrascht worden: Die Polizei sucht nach einem entlaufenen Raubtier. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge höchstwahrscheinlich um eine Löwin. Gesucht wird in der Gegend um die brandenburgische Kleinstadt Kleinmachnow am südlichen Rand der Hauptstadt - dort, wo sonst eher Wildschweine durch die Wälder flitzen.

Waldbrände in Griechenland weitgehend eingedämmt

Athen - Die Feuerwehr hat die beiden großen Waldbrände nördlich und westlich der griechischen Hauptstadt Athen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Die Lage sei deutlich besser, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Es gebe sowohl in der Region Dervenochoria als auch nahe der Stadt Loutraki noch kleinere Brandherde, von denen man jedoch hoffe, sie im Laufe des Tages zu löschen.

Armenpfarrer und VinziWerke-Gründer Pucher gestorben

Graz - Der Grazer Pfarrer und VinziWerke-Gründer Wolfgang Pucher ist am Mittwoch gestorben, teilte die Vinzigemeinschaft Eggenberg am Donnerstag mit. Der 84-Jährige erlitt im Urlaub in Kroatien einen medizinischen Notfall und konnte trotz sofortiger Hilfe nicht gerettet werden, hieß es in der Aussendung. Er initiierte in Graz und anderen Städten Unterkünfte und Hilfseinrichtungen für Obdachlose und Arme und wurde für sein soziales Engagement mehrfach ausgezeichnet.

Mindestens zehn Tote bei Erdrutsch in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Erdrutsch im Zusammenhang mit der derzeitigen Monsunzeit in Indien sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Rund 80 Menschen seien gerettet worden, sagte der stellvertretende Regierungschef Devendra Fadnavishas des betroffenen Bundesstaates Maharashtra am Donnerstag. Mehrere weitere würden nach dem Unglück am späten Mittwochabend im Dorf Irshalwadi noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher.

Britischen Konservativen droht Schlappe bei Nachwahlen

London - Dem konservativen britischen Premierminister Rishi Sunak droht bei Nachwahlen eine herbe Schlappe. Drei Wahlkreise müssen ihre Vertreter im britischen Unterhaus am Donnerstag neu wählen - unter anderem der des früheren Premierministers Boris Johnson. Johnson hatte sein Mandat im vergangenen Monat niedergelegt, nachdem ein Parlamentsausschuss zu dem Schluss gekommen war, er habe in der "Partygate"-Affäre während der Corona-Pandemie die Unwahrheit gesagt.

