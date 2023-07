Sichtung bei Suche nach Löwin im Süden von Berlin

Berlin - Eine zwischen Berlin und Potsdam offenbar entlaufene Löwin soll gesichtet worden sein. "Es gab eine mögliche Sichtung des Tiers im Süden Berlins nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg", teilte die Berliner Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Das Veterinäramt und der Stadtjäger seien zum Sichtungsort alarmiert worden und würden in Kürze eintreffen. Nach dem Tier wird seit der Nacht auf Donnerstag mit einem Großaufgebot gesucht.

Schwedische Botschaft in Bagdad bei Demo in Brand gesetzt

Bagdad/Stockholm - Nach Ankündigung einer weiteren Koranverbrennung in Schweden haben Demonstranten im Irak die Botschaft des Landes gestürmt und dort Feuer gelegt. Die schwedische und irakische Regierung verurteilten den Vorfall. Gleichzeitig drohte Bagdad am Donnerstag den Abbruch der diplomatischen Beziehungen an, würde in Schweden erneut ein Koran-Exemplar angezündet.

Lehrergewerkschaft befürchtet für Herbst unbesetzte Klassen

Wien - Die Lehrergewerkschaft geht wegen des zunehmenden Personalmangels nicht davon aus, dass im kommenden Schuljahr alle Stunden gehalten werden können. Die Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), wonach alle Unterrichtsstunden angeboten werden könnten, klingt für den obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) aktuell "illusorisch". "Wir rechnen aus heutiger Sicht damit, dass wir Klassen im September gar nicht besetzen können", so Kimberger. Polaschek kalmierte.

IHS: Wirtschaft kehrt auf verhaltenen Wachstumspfad zurück

Wien - Die heimische Wirtschaft befindet sich nach Rekordinflation und den Verwerfungen infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine in einer konjunkturellen Schwächephase, dürfte diese aber im kommenden Jahr überwinden und auf einen verhaltenen Wachstumspfad zurückkehren, erwartet das Institut für Höhere Studien (IHS). "Die Inflation bleibt hoch, aber mit einer eindeutig fallenden Tendenz", sagte IHS-Ökonom Helmut Hofer.

Wagner-Kämpfer bilden Spezialeinheiten in Belarus aus

Moskau/Warschau - Kämpfer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner haben in Belarus laut dem Verteidigungsministerium mit der Ausbildung belarussischer Spezialeinheiten begonnen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag Fotos von maskierten Männern in Kampfausrüstung auf einem Übungsplatz: "Eine Woche lang üben hier auf dem Truppenübungsplatz Bretski Spezialeinheiten und Vertreter des Unternehmens gemeinsam Kampfeinsätze". Polen befürchtete Provokationen an seiner Grenze.

Ein Toter und Verletzte bei Angriffen auf ukrainische Städte

Odessa/Washington - Russland hat die dritte Nacht in Folge die südukrainischen Hafenstädte Odessa und Mykolajiw aus der Luft angegriffen. Dabei seien ein Mensch getötet und mindestens 19 weitere verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden am Donnerstag mit. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht 19 Raketen und 19 Drohnen abgefeuert. Fünf der Raketen und 13 Drohnen habe die Luftabwehr abgefangen.

EU-Außenministerrat über mögliche neue Zusagen an Kiew

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) - beraten am Donnerstag in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine. Schallenberg kritisierte Russland nach dem Ende des Schwarzmeer-Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides scharf. "Moskau setzt Hunger als Waffe ein", sagte er vor Journalisten.

Greenpeace-Kritik: Fliegen ist meist billiger als Zugfahren

Wien - Fliegen ist billiger als Zugfahren, kritisiert Greenpeace. Bei 79 von 112 der von der Umweltschutzorganisation untersuchten europäischen Strecken waren die Flugtickets günstiger als die Bahntickets. Im Durchschnitt seien Bahnreisen doppelt so teuer wie Flüge. Österreich schneidet trotz dichten Bahnnetzes nicht besser ab. "Österreich ist eines der Länder, in denen die Buchung von Flügen deutlich günstiger ist als die von Zugfahrten", heißt es von Greenpeace.

