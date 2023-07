Koranverbrennung in Schweden fand doch nicht statt

Bagdad/Stockholm - Eine angekündigte Koranverbrennung in Schweden hat am Donnerstag doch nicht stattgefunden. Der Exil-Iraker Salwan Momika trat vor der irakischen Botschaft in Stockholm mehrfach auf das heilige Buch der Muslime, verbrannte es jedoch nicht. Die Ankündigung hatte zuvor zu einem Sturm auf die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad und eine Ausweisung der Botschafterin Jessica Svärdström aus dem Irak geführt.

IHS: Wirtschaft schwenkt auf verhaltenen Wachstumskurs ein

Wien - Die heimische Wirtschaft befindet sich nach Rekordinflation und den Verwerfungen infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine in einer konjunkturellen Schwächephase, dürfte diese aber im kommenden Jahr überwinden und auf einen verhaltenen Wachstumspfad zurückkehren, erwartet das Institut für Höhere Studien (IHS). "Die Inflation bleibt hoch, aber mit einer eindeutig fallenden Tendenz", sagte IHS-Ökonom Helmut Hofer.

Lehrergewerkschaft befürchtet für Herbst unbesetzte Klassen

Wien - Die Lehrergewerkschaft geht wegen des zunehmenden Personalmangels nicht davon aus, dass im kommenden Schuljahr alle Stunden gehalten werden können. Die Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), wonach alle Unterrichtsstunden angeboten werden könnten, klingt für den obersten Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) aktuell "illusorisch". "Wir rechnen aus heutiger Sicht damit, dass wir Klassen im September gar nicht besetzen können", so Kimberger. Polaschek kalmierte.

Sichtung bei Suche nach Löwin im Süden von Berlin

Berlin - Mit einem Großaufgebot haben Einsatzkräfte am Donnerstag zwischen Berlin und Potsdam nach einer offenbar entlaufenen Löwin gesucht. Die Berliner Polizei teilte am Nachmittag mit, dass es "eine mögliche Sichtung des Tiers im Süden Berlins nahe der Stadtgrenze zu Brandenburg" gegeben habe. Das Veterinäramt und der Stadtjäger seien zum Sichtungsort alarmiert worden.

EU-Außenministerrat über mögliche neue Zusagen an Kiew

Brüssel - Die Außenminister der EU-Staaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP) - beraten am Donnerstag in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine. Schallenberg kritisierte Russland nach dem Ende des Schwarzmeer-Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides scharf. "Moskau setzt Hunger als Waffe ein", sagte er vor Journalisten.

Wagner-Kämpfer bilden Spezialeinheiten in Belarus aus

Moskau/Warschau - Kämpfer der berüchtigten Söldnergruppe Wagner haben in Belarus laut dem Verteidigungsministerium mit der Ausbildung belarussischer Spezialeinheiten begonnen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag Fotos von maskierten Männern in Kampfausrüstung auf einem Übungsplatz: "Eine Woche lang üben hier auf dem Truppenübungsplatz Bretski Spezialeinheiten und Vertreter des Unternehmens gemeinsam Kampfeinsätze". Polen befürchtete Provokationen an seiner Grenze.

Mindestens 16 Tote bei Erdrutsch in Indien

Neu-Delhi - Bei einem Erdrutsch im Zusammenhang mit der derzeitigen Monsunzeit in Indien sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Rund 80 Menschen seien gerettet worden, sagte der stellvertretende Regierungschef Devendra Fadnavishas des betroffenen Bundesstaates Maharashtra am Donnerstag. Mehrere weitere würden nach dem Unglück am späten Mittwochabend im Dorf Irshalwadi noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher, der betonte, Starkregen würde die Rettungsarbeiten beeinträchtigten.

Verfahren um Bewaffnung im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Wien - Am Verwaltungsgericht Wien ist gerade ein Verfahren der besonderen Art anhängig: Der Direktor des Tiergartens Schönbrunn, Stephan Hering-Hagenbeck, beantragte im März 2021 bei der Behörde einen Waffenpass und eine Ausnahmebewilligung u.a. zum Führen einer Pumpgun. Die Behörden lehnten ab. Jetzt soll das Gericht eine Entscheidung fällen, eine Verhandlung am 30. Juni wurde auf unbestimmte Zeit vertagt, wie ein Bericht der Tageszeitung "Heute" gegenüber der APA bestätigt wurde.

