Nehammer kontert Van der Bellen mit "Meinungsfreiheit"

Wien - Die ÖVP hält die Debatte über ihre Positionierung mit dem Begriff "normal" am Köcheln. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteien wegen ausgrenzender Sprache gerügt hatte, konterte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einem Video: "Wir werden uns nicht von einigen Wenigen die Worte einfach verbieten lassen." Zur Frage, wer für ihn "nicht normal" sei, nennt er Klimakleber, Identitäre und islamistische Hassprediger in einem Atemzug.

Kogler: "Regieren im Bund und nicht in St. Pölten"

Wien - Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler verteidigt weiterhin die Entscheidung, sich auf eine Koalition mit der ÖVP eingelassen zu haben. "Selbstverständlich" habe sich das ausgezahlt, sagte er im Sommerinterview mit der APA. Unstimmigkeiten mit Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wischte er beiseite, im Bund liefere man Ergebnisse. Bei der kommenden Nationalratswahl will Kogler erneut als Spitzenkandidat der Grünen antreten, bei der EU-Wahl nicht.

Corona-Tests waren teuer und unkoordiniert

Wien - Der Rechnungshof kritisiert in einem neuen Bericht die Teststrategie des Bundes während der Corona-Pandemie. Durch die unterschiedlichen Angebote diverser Ministerien und der Länder sei eine Vielfalt entstanden, die eine Steuerung und Abstimmung des Gesamtangebots durch das Gesundheitsministerium erschwert habe. Die Kosten für das Testen waren durchaus beachtlich, nämlich mindestens 5,2 Milliarden Euro bis Ende 2022.

Spurensucher sollen bei Raubkatzen-Suche in Berlin helfen

Berlin/Kleinmachnow - Die Suche nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg soll am Freitag intensiviert werden. Professionelle Tierspurensucher werden den Wald durchforsten, wie der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD), im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ankündigte. Unter anderem in seiner Gemeinde soll das Tier - mutmaßlich eine Löwin - gesichtet worden sein. "Es kann nicht tagelang so weiter gehen", sagte Grubert mit Blick auf den Großeinsatz der Polizei.

Verletzte bei neuen russischen Angriffen auf Odessa

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen verletzt worden. "Im Morgengrauen haben die Russen Raketen des Typs Kalibr von einem Raketenkreuzer abgeschossen, den sie nachts zum Patrouillieren ins Schwarze Meer entsandt haben", teilte der Chef der Militärverwaltung, Oleh Kiper, am Freitag auf Telegram mit. Es handle sich um die vierte Attacke auf die Stadt in dieser Woche.

Erneut Unwettereinsätze in Kärnten

Klagenfurt - Mehrere Gewitterzellen mit Sturmböen und starkem Regen haben von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh für 160 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Betroffen waren vor allem die mittleren und östlichen Landesteile, teilte der Landesfeuerwehrverband mit. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem der Sturm für Schäden gesorgt hatte, kamen dieses Mal enorme Niederschlagsmengen binnen kürzester Zeit hinzu, die Straßen, aber auch Häuser und Keller überfluteten.

Juli wahrscheinlich heißester Monat seit Jahrhunderten

Washington - Der Juli 2023 wird nach Einschätzung des Chef-Klimatologen der US-Raumfahrtbehörde NASA der weltweit heißeste Monat seit "hunderten, wenn nicht tausenden Jahren" werden. "Wir sehen beispiellose Veränderungen überall auf der Welt, die Hitzewellen, die wir in den USA, in Europa und in China sehen, sprengen Rekorde", sagte Gavin Schmidt am Donnerstag vor Journalisten.

Neue Proteste gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv - In Israel ist es zu neuen Protesten gegen den Umbau der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierung gekommen. Nach einer Ansprache von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gingen in der Nacht auf Freitag in mehreren Städten wieder Tausende auf die Straßen. Dabei kam es nach Medienberichten auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Zeitung "Haaretz" zufolge gab es etwa zwei Dutzend Festnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red