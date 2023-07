Nehammer kontert Van der Bellen mit "Meinungsfreiheit"

Wien - Die ÖVP hält die Debatte über ihre Positionierung mit dem Begriff "normal" am Köcheln. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteien wegen ausgrenzender Sprache gerügt hatte, konterte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einem Video: "Wir werden uns nicht von einigen Wenigen die Worte einfach verbieten lassen." Dass er Klimakleber, Identitäre und islamistische Hassprediger in einem Atemzug als "nicht normal" nannte, empörte wiederum die Grünen.

Russlands Schwarzmeerflotte übt mit scharfer Munition

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach dem Aus des Getreideabkommens mit der Ukraine hat Russland nach eigenen Angaben eine Marineübung mit scharfer Munition im Schwarzen Meer abgehalten. Die Schwarzmeerflotte habe im Nordwesten des Meeres ein Zielschiff mit Antischiffraketen beschossen und zerstört, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag. Die russische Armee beschoss zudem laut der Ukraine erneut die Hafenstadt Odessa, dabei seien Silos mit Gerste und Erbsen zerstört worden.

Bekleidungskette Gerry Weber auch in Österreich insolvent

Wien - Die Insolvenzwelle im Einzelhandel rollt weiter. Die Bekleidungskette Gerry Weber mit 20 Standorten und mehr als 100 Beschäftigten ist nun auch in Österreich pleite. Über das Vermögen sei heute ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet worden, gaben die Gläubigerschützer KSV1870 und AKV am Freitag bekannt. In Deutschland strauchelt das Unternehmen schon länger und befindet sich in einem Insolvenzverfahren.

US-Sänger Tony Bennett ist tot

Albany (New York) - Der legendäre US-Sänger Tony Bennett ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf seine Sprecherin. Anfang der 1960er-Jahre landete er mit "I Left My Heart in San Francisco" einen seiner größten Hits. Durch seine Duette mit Superstar Lady Gaga feierte der vielfache Grammy-Gewinner im hohen Alter zuletzt auch bei einem jungen Publikum große Erfolge.

Keine Hinweise auf Löwin in Berlin

Berlin/Kleinmachnow - Die gesuchte Löwin ist möglicherweise ein Wildschwein: Die Polizei hat nach der Suche nach einem Raubtier an der südwestlichen Stadtgrenze Berlins Entwarnung gegeben. "Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist", sagte Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Freitag. "Es besteht keine akute Gefährdungslage." Die Bevölkerung war am Donnerstag gewarnt geworden, wachsam zu sein.

Anklage um missbrauchte und nach Ableben abgelegte Wienerin

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen jungen Burschen Anklage erhoben, der im Zuge einer Drogen-Party in Wien-Döbling den Zustand einer infolge von Alkohol, Suchtgift und psychotropen Substanzen wehrlosen 19-Jährigen ausgenutzt haben soll, um mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Als er am folgenden Morgen feststellen musste, dass die junge Frau infolge einer Überdosis kein Lebenszeichen mehr von sich gab, soll er sie aus seiner Wohnung geschafft und abgelegt haben.

Dokumentenaffäre: Prozessstart gegen Trump im Mai 2024

Miami/Washington - Der Gerichtsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente soll am 20. Mai 2024 beginnen. Das teilte die für den Fall zuständige Richterin Aileen Cannon in einer am Freitag veröffentlichten Verfügung mit. Wann der Prozess gegen Trump an einem Gericht in Miami in Florida beginnt, ist insbesondere wegen der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr von Bedeutung.

