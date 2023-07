30.000 Menschen fliehen vor Waldbrand auf Rhodos

Rhodos - Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind etwa 30.000 Menschen vor einem seit Tagen wütenden Waldbrand in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 2.000 von ihnen, darunter zahlreiche Urlauber, wurden am Samstag mit Schiffen von Stränden abgeholt, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Zudem wurden Dutzende Busse für die Evakuierungen eingesetzt. Einige Touristen mussten sich wegen durch Flammen versperrter Straßen zu Fuß durchschlagen.

Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Spanien erwartet

Madrid - Am heutigen Sonntag finden in Spanien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Insgesamt 37,5 Millionen Spanier sind zur Wahl von 350 Abgeordneten aufgerufen. 1,6 Millionen wählen zum ersten Mal. Darf man Umfragen des Meinungsforschungsinstituts GESOP vom Freitag glauben, dürften die Konservativen (PP) von Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o mit 32,7 Prozent die Wahlen vor den Sozialisten (PSOE) von Premier Pedro S�nchez gewinnen, die auf 28,5 Prozent der Stimmen hoffen können.

NATO-Ukraine-Rat tagt am Mittwoch zu jüngsten Entwicklungen

Brüssel - Auf Bitten der Ukraine hin beruft NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am kommenden Mittwoch ein Treffen des neuen NATO-Ukraine-Rats ein. Ziel sei es, über die jüngsten Entwicklungen zu beraten und den Transport von ukrainischen Getreide durch das Schwarze Meer zu erörtern, teilte Bündnissprecherin Oana Lungescu am Samstagabend mit. Das Treffen soll auf Botschafterebene stattfinden.

Unwetter in Kärnten erforderten rund 400 Feuerwehreinsätze

Klagenfurt - Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm haben in Kärnten am Samstagnachmittag rund 400 Einsätze von knapp 120 Feuerwehren notwendig gemacht. Die Stadt Klagenfurt und die umliegenden Gemeinden waren am stärksten betroffen. Hier kam es zu zahlreichen überfluteten Kellern, umgestürzten Bäumen und Sturmschäden, hieß es vonseiten der Landesalarm und Warnzentrale (LAWZ) auf Anfrage der APA am Samstagabend.

Neue Massendemos gegen Justizumbau in Israel

Jerusalem - Vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament haben in Israel landesweit mehrere Hunderttausend Menschen gegen die geplante Schwächung der Justiz protestiert. Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv versammelten sich am Samstagabend nach Schätzungen des Senders "Channel 13" rund 170.000 Menschen, in Jerusalem 85.000. Vereinzelt kam es laut Medienberichten zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Auch im Militär wächst indes der Widerstand gegen die Pläne der Regierung.

Bilaterale Missstimmung nach Orb�n-Rede in Rumänien

Baile Tusnad/Budapest/Bukarest - Ungarns rechtsnationaler Premier Viktor Orb�n hat am Samstag mit einer Rede an der 32. Sommeruniversität in Băile Tușnad (ungarisch Tusn�dfürdö) im rumänischen Siebenbürgen für bilaterale Missstimmung gesorgt. Vor Vertretern der ungarischen Minderheit hatte sich Orb�n etwa über Rumäniens Regierung und das politische System lustig gemacht. Von rumänischer Seite wurde Orb�n in Folge vorgeworfen, sich "wie ein Extremistenführer und nicht wie ein Staatenlenker" zu benehmen.

Schwere Unwetter in Norditalien: Badegäste auf der Flucht

Rom - Schwere Unwetter haben am Samstag Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste. Der Wetterdienst der Region Emilia-Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, meldete heftige Gewitter auch aus den Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Fotos zeigten umgeknickte Strommasten, eingestürzte Häuser, auf dem Boden verstreute Dachziegel und verunglückte Autos.

