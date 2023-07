Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Spanien erwartet

Madrid - Spanien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Umfragen prognostizieren eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez (PSOE). Die konservative Volkspartei (PP) dürfte in dem Land mit rund 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto N��ez Feij�o wäre dann zur Regierungsbildung auf die rechtsextreme Populistenpartei Vox angewiesen.

Vor Knesset-Sitzung: Netanyahu erhielt Herzschrittmacher

Tel Aviv - Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament zum geplanten Justizumbau hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen Herzschrittmacher bekommen. Mediziner des Sheba-Krankenhauses bei Tel Aviv teilten Berichten zufolge Sonntag früh mit, die Operation sei erfolgreich verlaufen. Der Premier sei aufgewacht, und es gehe ihm gut. Netanyahu will am Sonntagnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und zur Abstimmung im Parlament anwesend sein.

Verletzte bei Unwettern in Norditalien

Rom - 14 Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei schweren Unwettern in der norditalienischen Adria-Provinz Ravenna verletzt worden. Zwei Personen saßen in einem Auto, das von einem umfallenden Baum getroffen wurde. Sie wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, berichteten italienische Medien.

NATO-Ukraine-Rat tagt am Mittwoch zu jüngsten Entwicklungen

Brüssel - Auf Bitten der Ukraine beruft NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am kommenden Mittwoch ein Treffen des neuen NATO-Ukraine-Rats ein. Ziel sei es, über die jüngsten Entwicklungen zu beraten und den Transport von ukrainischen Getreide durch das Schwarze Meer zu erörtern, teilte Bündnissprecherin Oana Lungescu am Samstagabend mit. Das Treffen solle auf Botschafterebene stattfinden.

Mikl-Leitner will "schweigender Mehrheit" Stimme geben

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont in der von ihr ausgelösten Debatte um "Normaldenkende": "Ich habe nie in 'normal' und 'abnormal' eingeteilt. Das politische Gegenteil von 'normal' ist 'radikal'." Die VPNÖ-Chefin will "der breiten, schweigenden Mehrheit der Bevölkerung eine kräftige Stimme geben", sagte sie im APA-Interview. Ihre Zwischenbilanz nach vier Monaten Schwarz-Blau im Land: "Die Zusammenarbeit läuft professionell und friktionsfrei."

28-jährige Salzburgerin bei Alpinunfall in Kärnten gestorben

Hermagor - Eine 28 Jahre alte Bergwanderin aus Salzburg ist am Samstag bei einem Alpinunfall im Bereich der Torkarspitze in den Karnischen Alpen tödlich verunglückt. Sie dürfte laut Polizei am frühen Nachmittag beim Abstieg in Richtung Hochweißensteinhaus vom markierten Wanderweg abgekommen sein und stürzte aus unbekannter Ursache über das steile, felsdurchsetzte Gelände ab. Bergrettung und Alpinpolizei konnten nur noch den Leichnam der Frau bergen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red