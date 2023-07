Spanien-Wahl: Sozialisten und Konservative doch gleichauf

Madrid - In Spanien hat sich am Sonntagabend eine Trendwende abgezeichnet. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl lieferten sich die Sozialdemokraten (PSOE) von Premier Pedro S�nchez und die konservative Partei Partido Popular (PP) unter Alberto N��ez Feij�o ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 50 Prozent der Stimmen lagen PSOE und PP in etwa gleichauf. Die PSOE kam demnach auf 131 Mandate im neuen Parlament, die PP auf 130. Für die absolute Mehrheit werden 176 Sitze gebraucht.

Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Tel Aviv - Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstritten Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. Mit der finalen Abstimmung wird nicht vor Montagnachmittag gerechnet. Am Sonntag liefen im Hintergrund weiter Bemühungen um einen Kompromiss.

Migrationskonferenz in Rom: Meloni für Dialog unter Gleichen

Rom - Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Sonntag eine mehrjährige Initiative zur Förderung legaler Migrationswege, zur Bekämpfung der Schlepperei und zum Wirtschaftswachstum nordafrikanischer Länder vorgestellt. "Nationen, die bisher nie zusammengearbeitet hatten, begreifen nun, dass wir kooperieren müssen", sagte Meloni am Ende der eintägigen internationalen Konferenz über Migration in Rom.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Waldbrand in NÖ nahe Wien

Gerasdorf bei Wien - Mehr als 160 Feuerwehrmitglieder sind am Sonntag bei einem Wald- und Flurbrand in Seyring, einem Teil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg), im Einsatz gestanden. Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Eine Fläche von 20 bis 25 Hektar stand laut dem Bezirkskommando in Brand. Teilweise seien bereits Gebäude von den Flammen bedroht gewesen, hieß es. Am späten Abend konnte schließlich "Brand Aus" gegeben werden.

Soldat in DR Kongo erschießt 13 Zivilisten

Bunia - In der Demokratischen Republik Kongo hat ein offenbar unter mentalen Problemen leidender Soldat mindestens 13 Zivilisten erschossen, die meisten von ihnen Kinder. Das Blutbad ereignete sich in dem Fischerdorf Nyakova in der nordöstlichen Provinz Ituri, wie Militärs und Gemeindevertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Der Soldat sei auf der Flucht, sagte Armeesprecher Jules Ngongo.

Tote nach Sturzfluten in Afghanistan und Pakistan

Kabul - Bei Wetterextremen in Afghanistan und Pakistan sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. In Afghanistan wurden innerhalb von 72 Stunden mindestens 31 Menschen bei Sturzfluten in den Tod gerissen, wie der Katastrophenschutz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im Nachbarland Pakistan starben nach starken Regenfällen in einer Grenzprovinz mindestens neun Menschen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red