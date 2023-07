Konservative siegen in Spanien - Regierungsbildung schwierig

Madrid - Die konservative oppositionelle Volkspartei (PP) hat die Parlamentswahl in Spanien am Sonntag zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit auch in einer Allianz mit der rechtspopulistischen Vox verpasst. Der viertgrößten Volkswirtschaft der EU steht damit eine lange Hängepartie und womöglich eine weitere Wahl bevor. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 Vox-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen.

Knapp 20.000 Menschen vor Waldbrand auf Rhodos evakuiert

Rhodos - Nach der Evakuierung von knapp 20.000 Touristen und Einheimischen wüten die Feuer im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos weiter. Schon seit gut einer Woche lodern die Waldbrände, die am Wochenende außer Kontrolle geraten sind. Mit dem ersten Tageslicht sollten am Montagmorgen abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Türkischer Botschafter will Wiederaufnahme von EU-Gesprächen

Wien - Die Türkei wünscht eine rasche Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen. Diese seien "extrem wichtig", weil man in ihrem Rahmen "auch über Probleme reden und Lösungen finden" könne, betonte der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, im APA-Interview. Die EU brauche die Türkei, wenn sie künftig auf globaler Ebene eine "bestimmende Rolle" spielen wolle, so Ceyhun. Lobend äußerte er sich über die österreichische Integrationspolitik. Den Türken in Österreich gehe es gut.

Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Tel Aviv - Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstritten Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. Mit der finalen Abstimmung wird nicht vor Montagnachmittag gerechnet. Am Sonntag liefen im Hintergrund weiter Bemühungen um einen Kompromiss.

Migrationskonferenz in Rom: Meloni für Dialog unter Gleichen

Rom - Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Sonntag eine mehrjährige Initiative zur Förderung legaler Migrationswege, zur Bekämpfung der Schlepperei und zum Wirtschaftswachstum nordafrikanischer Länder vorgestellt. "Nationen, die bisher nie zusammengearbeitet hatten, begreifen nun, dass wir kooperieren müssen", sagte Meloni am Ende der eintägigen internationalen Konferenz über Migration in Rom.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Waldbrand in NÖ nahe Wien

Gerasdorf bei Wien - Mehr als 160 Feuerwehrmitglieder sind am Sonntag bei einem Wald- und Flurbrand in Seyring, einem Teil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg), im Einsatz gestanden. Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Eine Fläche von 20 bis 25 Hektar stand laut dem Bezirkskommando in Brand. Teilweise seien bereits Gebäude von den Flammen bedroht gewesen, hieß es. Am späten Abend konnte schließlich "Brand Aus" gegeben werden.

