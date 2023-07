Konservative siegen in Spanien - Regierungsbildung schwierig

Madrid - Die konservative oppositionelle Volkspartei (PP) hat die Parlamentswahl in Spanien am Sonntag zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit auch in einer Allianz mit der rechtspopulistischen Vox verpasst. Der viertgrößten Volkswirtschaft der EU steht damit eine lange Hängepartie und womöglich eine weitere Wahl bevor. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 Vox-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen.

Greta Thunberg in Malmö vor Gericht

Malmö - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich am Montag im südschwedischen Malmö vor Gericht verantworten. Laut der von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Anklageschrift wird der 20-Jährigen vorgeworfen, bei einer Protestveranstaltung im vergangenen Monat in Malmö den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt zu sein. Sie soll demnach um 9.30 Uhr vor dem Gericht in der südschwedischen Stadt erscheinen.

Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau - Keine Verletzten

Moskau/Odessa - Moskau ist nach russischen Angaben in der Nacht auf Montag von zwei Drohnen angegriffen worden. Verletzt worden sei niemand, es gebe keine größeren Schäden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Versuch der Ukraine, einen "Terroranschlag" in Moskau mit zwei Drohnen zu verüben, sei vereitelt worden. Aus Kiew gab es dafür keine Bestätigung.

Mindestens 15 Tote bei Fährunglück in Indonesien

Jakarta - Bei einem Fährunglück vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere würden noch im Meer vermisst, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Montag mit. Die Fähre mit etwa 40 Menschen an Bord sei in der Provinz Buton Tengah unterwegs gewesen, als sie gegen Mitternacht (Ortszeit) gekentert sei. Sechs Passagiere seien gerettet worden und würden im Krankenhaus behandelt.

Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Tel Aviv - Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstrittenen Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. Mit der finalen Abstimmung wird nicht vor Montagnachmittag gerechnet. Am Sonntag liefen im Hintergrund weiter Bemühungen um einen Kompromiss.

Türkischer Botschafter will Wiederaufnahme von EU-Gesprächen

Wien - Die Türkei wünscht eine rasche Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen. Diese seien "extrem wichtig", weil man in ihrem Rahmen "auch über Probleme reden und Lösungen finden" könne, betonte der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, im APA-Interview. Die EU brauche die Türkei, wenn sie künftig auf globaler Ebene eine "bestimmende Rolle" spielen wolle, so Ceyhun. Lobend äußerte er sich über die österreichische Integrationspolitik. Den Türken in Österreich gehe es gut.

Tote nach Einsturz einer Turnhalle im Nordosten Chinas

Peking - In China sind beim Einsturz des Daches einer Turnhalle mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie staatliche Medien am Montag berichteten, wurde ein weiterer Mensch bei dem Unglück im Nordosten des Landes verschüttet. Die Rettungsarbeiten dauerten demnach an. Das Dach der Turnhalle einer Schule in Qiqihar in der Provinz Heilongjiang stürzte am Sonntagnachmittag ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Ergebnis von Spur-Analysen nach Löwensuche erwartet

Berlin/Kleinmachnow - Mit Spannung wird am Montag das Ergebnis von Analysen von Spuren erwartet, die bei der Suche nach einer vermeintlichen Raubkatze bei Kleinmachnow südlich von Berlin gesichert worden waren. Dabei handelt es sich um Kot- und Haarproben, die nun ausgewertet werden, wie die Sprecherin der Gemeinde, Martina Bellack. Diese sollen eindeutig Klarheit darüber bringen, ob das von einem jungen Bewohner gefilmte Tier ein Wildschwein oder vielleicht doch eine Raubkatze war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red