Konservative siegen in Spanien - Regierungsbildung schwierig

Madrid - Die konservative oppositionelle Volkspartei (PP) hat die Parlamentswahl in Spanien am Sonntag zwar gewonnen, aber die absolute Mehrheit auch in einer Allianz mit der rechtspopulistischen Vox verpasst. Der viertgrößten Volkswirtschaft der EU steht damit eine lange Hängepartie und womöglich eine weitere Wahl bevor. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 Vox-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen.

Waldbrände in vielen Regionen Griechenlands ausgebrochen

Athen - Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, auch in zahlreichen anderen Regionen sind in Griechenland nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf Korfu sind in der Nacht auf Montag mehr als 2.400 Menschen wegen Waldbränden evakuiert worden. Feuer im Norden der Insel im Ionischen Meer hätten zur "vorsorglichen Evakuierung von 2.466 Personen" geführt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Bisher seien keine Häuser oder Hotels zerstört worden.

Länder pochen auf politische Gespräche zu Gesundheitsreform

Wien - Wichtige Teile der von der Regierung ersehnten Gesundheitsreform dürften noch länger auf sich warten lassen. Konkret geht es um die Finanzierung. Zwar sollen hier die Verhandlungen auf Beamtenebene schon weit fortgeschritten sein. Nun fordern die Bundesländer aber eine politische Abstimmung, wie es vonseiten des Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SPÖ), zur APA hieß. Dennoch könnten im Sommerministerrat am Dienstag schon Beschlüsse fallen.

Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau - Keine Verletzten

Moskau/Odessa - Moskau ist nach russischen Angaben in der Nacht auf Montag von zwei Drohnen angegriffen worden. Verletzt worden sei niemand, es gebe keine größeren Schäden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Versuch der Ukraine, einen "Terroranschlag" in Moskau mit zwei Drohnen zu verüben, sei vereitelt worden. Aus Kiew gab es dafür keine Bestätigung.

Greta Thunberg in Malmö vor Gericht

Malmö - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich am Montag im südschwedischen Malmö vor Gericht verantworten. Laut der von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Anklageschrift wird der 20-Jährigen vorgeworfen, bei einer Protestveranstaltung im vergangenen Monat in Malmö den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt zu sein. Sie soll demnach um 9.30 Uhr vor dem Gericht in der südschwedischen Stadt erscheinen.

Tote nach Einsturz einer Turnhalle im Nordosten Chinas

Peking - In China sind beim Einsturz des Daches einer Turnhalle mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie staatliche Medien am Montag berichteten, wurde ein weiterer Mensch bei dem Unglück im Nordosten des Landes verschüttet. Die Rettungsarbeiten dauerten demnach an. Das Dach der Turnhalle einer Schule in Qiqihar in der Provinz Heilongjiang stürzte am Sonntagnachmittag ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Ergebnis von Spur-Analysen nach Löwensuche erwartet

Berlin/Kleinmachnow - Mit Spannung wird am Montag das Ergebnis von Analysen von Spuren erwartet, die bei der Suche nach einer vermeintlichen Raubkatze bei Kleinmachnow südlich von Berlin gesichert worden waren. Dabei handelt es sich um Kot- und Haarproben, die nun ausgewertet werden, wie die Sprecherin der Gemeinde, Martina Bellack. Diese sollen eindeutig Klarheit darüber bringen, ob das von einem jungen Bewohner gefilmte Tier ein Wildschwein oder vielleicht doch eine Raubkatze war.

