Mutter soll in NÖ ihre zwei Kinder getötet haben: Festnahme

Absdorf - Eine Mutter soll am Montag in Absdorf (Bezirk Tulln) ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Leib und Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

Waldbrände in vielen Regionen Griechenlands ausgebrochen

Athen - Die Feuerwehren in Griechenland kämpfen am Montag in insgesamt 64 Regionen des Landes gegen die Flammen. Die Brandgefahr bleibt extrem hoch. Dies gilt für die Region des Großraums Athen, der Halbinsel Peloponnes und vielen Inseln der Ägäis. So werde es auch in den kommenden Tagen bleiben, warnte am Montag der griechische Zivilschutz und veröffentlichte eine Karte mit der Waldbrandgefahr. Die schlimmsten Brände tobten am Montag auf der Insel Rhodos und auf der Insel Euböa.

Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Jerusalem - Überschattet von neuen Protesten entscheidet das israelische Parlament in Jerusalem am Montag über einen Kernteil des umstrittenen Umbaus der Justiz durch die rechtsreligiöse Regierung von Benjamin Netanyahu. Der Premier wurde unterdessen nach einer Herz-OP aus dem Spital entlassen. Im Hintergrund liefen die Bemühungen von Staatspräsident Isaac Herzog um einen Kompromiss weiter.

Länder pochen auf politische Gespräche zu Gesundheitsreform

Wien - Wichtige Teile der von der Regierung ersehnten Gesundheitsreform dürften noch länger auf sich warten lassen. Konkret geht es um die Finanzierung. Zwar sollen hier die Verhandlungen auf Beamtenebene schon weit fortgeschritten sein. Nun fordern die Bundesländer aber eine politische Abstimmung, wie es vonseiten des Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SPÖ), zur APA hieß. Dennoch könnten im Sommerministerrat am Dienstag schon Beschlüsse fallen.

HIV-Epidemie in Australien möglicherweise bald besiegt

Brisbane - Australien könnte bald das erste Land der Welt sein, das ein Ende der HIV-Epidemie verkünden kann. Experten feierten die sinkenden Infektionszahlen bei der Eröffnung der 12. Konferenz der International Aids Society (IAS) in Brisbane als "monumentalen Meilenstein". Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte: "Die Tatsache, dass wir jetzt in irgendeinem Land über die Eliminierung von HIV-Übertragungen sprechen, ist unglaublich."

Musk macht Twitter zu X

San Francisco - Twitter-Eigner Elon Musk versucht, X als den neuen Namen für den US-Kurznachrichtendienst zu etablieren. Am Montag waren zunächst nur kleine Schritte sichtbar: Beim offiziellen Profil von Twitter wurden der Name und das Logo zu einem X geändert, zudem wurde der Buchstabe auf die Firmenzentrale in San Francisco projiziert. Der Account-Name des Profils lautete aber weiter "@twitter" und das Twitter-Logo mit dem blauen Vogel war überall auf der Website und in der App zu finden.

Entlaufenes Känguru im Bezirk Hollabrunn eingefangen

Hollabrunn - Im Bezirk Hollabrunn ist ein entlaufenes Känguru eingefangen worden. Polizisten entdeckten das Tier nach mehreren Sichtungen in einem Feld in der Nähe der B35, berichtete die Exekutive am Montag. Es wurde betäubt und nach veterinärmedizinscher Versorgung dem Betreiber einer Kängurufarm übergeben. Mittlerweile wurde auch der Tierbesitzer aus dem Bezirk Tulln ermittelt.

Tote nach Einsturz einer Turnhalle im Nordosten Chinas

Peking - Nach dem Einsturz des Dachs einer Schulturnhalle im Nordosten Chinas ist die Zahl der Todesopfer auf elf gestiegen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, konnten zwei weitere Opfer nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Zuvor war von zehn Toten die Rede gewesen. Insgesamt hatten sich 19 Menschen in der Sporthalle aufgehalten, von denen sich vier selbst befreien konnten und vier weitere gerettet wurden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red