Kernelement von Justizreform in Israel verabschiedet

Jerusalem - Trotz massiven Widerstands hat Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform verabschiedet. 64 von 120 Abgeordneten stimmten nach tagelanger Debatte am Montag für einen Gesetzentwurf, der die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets. Kritiker stufen es als Gefahr für Israels Demokratie ein.

Waldbrände in vielen Regionen Griechenlands ausgebrochen

Athen - Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich am Montag bei allen Menschen bedankt, die bei den Löscharbeiten in den vergangenen Tagen in Griechenland mitgeholfen haben. Es habe keine Opfer gegeben und dies sei auf die Leistung der Feuerwehr, des Zivildienstes, der Küstenwache und der freiwilligen Helfer zurückzuführen. Die nächsten Tage würden weiterhin gefährlich sein. "Wir befinden uns (in Sachen Brände) im Krieg", sagte Mitsotakis im Parlament.

Mutter soll in NÖ ihre zwei Kinder getötet haben: Festnahme

Absdorf - Eine Mutter soll am Montag in Absdorf (Bezirk Tulln) ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib und Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt wegen Mordverdachts, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

Musk macht Twitter zu X

San Francisco - Twitter-Eigner Elon Musk versucht, X als den neuen Namen für den US-Kurznachrichtendienst zu etablieren. Am Montag waren zunächst nur kleine Schritte sichtbar: Beim offiziellen Profil von Twitter wurden der Name und das Logo zu einem X geändert, zudem wurde der Buchstabe auf die Firmenzentrale in San Francisco projiziert. Der Account-Name des Profils lautete aber weiter "@twitter" und das Twitter-Logo mit dem blauen Vogel war überall auf der Website und in der App zu finden.

Geldstrafe für Greta Thunberg nach Protest in Malmö

Malmö - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss eine Geldstrafe zahlen, weil sie bei einem Protest in ihrem Heimatland die Anweisungen der Polizei nicht befolgte. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT am Montag aus dem Gerichtssaal in Malmö meldete, wurde sie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 30 Tagessätzen von je 50 Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 4,30 Euro) verurteilt.

Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau

Moskau/Odessa - Moskau ist nach russischen Angaben in der Nacht auf Montag von zwei Drohnen angegriffen worden. Verletzt worden sei niemand, es gebe keine größeren Schäden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS mit. Ukrainische Verteidigungskreise haben den Angriff für sich reklamiert. Dieser sei eine "Spezialoperation" des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus ukrainischen Verteidigungskreisen.

Raubtier-Suche in Berlin: Spur stammt von Pflanzenfresser

Berlin/Kleinmachnow - Nach einer Laboranalyse gibt es nun mehr Klarheit: In den Wäldern bei Kleinmachnow südlich von Berlin war keine Löwin unterwegs. Eine erste Auswertung einer Kot-Probe habe ergeben, dass es sich bei dem gesuchten Tier um einen Pflanzenfresser gehandelt habe, sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Montag. "Wir müssen nicht von einem Löwen ausgehen." Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Auswertung der Probe berichtet.

Vietnamesischer Präsident in Österreich zu Gast

Wien - Bundespräsident Alexander van der Bellen hat am Montag seinen vietnamesischen Amtskollegen Vo Van Thuong in der Wiener Hofburg empfangen. Im Zentrum des Gesprächs stand ein weiterer Ausbau der bilateralen Beziehungen beider Länder, deren Aufnahme sich im Vorjahr zum 50. Mal gejährt hatte. Auch über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine habe man natürlich gesprochen, sagte Van der Bellen. Hier gebe es "unterschiedliche Zugänge", aber dennoch gemeinsame Interessen.

Wiener Börse am Nachmittag moderat im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiterhin moderat im Plus gezeigt. Der Leitindex ATX legte um 0,20 Prozent auf 3.218,84 Einheiten zu und steuert damit auf den 5. Gewinntag in Serie zu. Die Blicke der Marktteilnehmer sind bereits heute auf die Zinsentscheidung der großen Notenbanken im Wochenverlauf gerichtet. Konjunkturdaten aus der Eurozone enttäuschten am Vormittag. In Wien legten Aktien von Versorgern und Öltitel zu, Anteilsscheine von Banken gaben nach.

