Kernelement von Justizreform in Israel beschlossen

Jerusalem - Trotz massiven Widerstands hat Israels Parlament ein Kernelement der umstrittenen Justizreform verabschiedet. 64 von 120 Abgeordneten stimmten nach tagelanger Debatte am Montag für einen Gesetzentwurf, der die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets. Kritiker stufen es als Gefahr für Israels Demokratie ein.

Waldbrände in vielen Regionen Griechenlands ausgebrochen

Athen - Einsatzkräfte im Dauereinsatz, evakuierte Touristen und abgesagte Flüge auf die Urlaubsinsel Rhodos: Griechenland hat am Montag weiter gegen die Folgen schwerer Waldbrände gekämpft. Im Südosten von Rhodos war trotz massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ein Großbrand weiterhin außer Kontrolle. Auch andere Länder im Mittelmeerraum kämpften weiter gegen Hitze und Trockenheit.

Oö. Maßnahmengegner hatte Leiche der Ehefrau im Kofferraum

Ansfelden - Bei einer Verkehrsanhaltung Sonntagabend im Bezirk Linz-Land hat die Polizei eine grausige Entdeckung gemacht. Ein Autolenker hatte die Leiche seiner 38-jährigen Frau im Kofferraum. Bei dem 39-Jährigen handelt es sich um eine zentrale Figur der oö. Coronamaßnahmengegner-Szene, teilten Polizei und Justiz in einer Pressekonferenz am Montag mit. Die Frau dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein. Im Auto waren auch die drei Kinder des Paares im Alter von fünf bis 15 Jahren.

Mutter soll in NÖ ihre zwei Kinder getötet haben: Festnahme

Absdorf - Eine Mutter soll am Montag in Absdorf (Bezirk Tulln) ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Bereich Leib und Leben sowie Tatortgruppe - ermittelt wegen Mordverdachts, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

Drohnenangriffe auf Moskau und Odessa

Moskau/Odessa - Ukrainische Drohnen haben in der Nacht auf Montag in Moskau und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim Schäden verursacht. Der ukrainische Geheimdienst habe "eine Spezialoperation" in Moskau verübt, hieß es am Montag in ukrainischen Verteidigungskreisen. Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hafenregion Odessa am Schwarzen Meer sind unterdessen mindestens sieben Menschen verletzt worden. Bei den Angriffen wurden auch ukrainische Donauhäfen getroffen.

EU-Umweltkommissar gegen "Alarmstimmung" zum Thema Wolf

Brüssel/Wien/Innsbruck - EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius hat kein Verständnis für die Anti-Wolf-Stimmung in Österreich. Österreich habe bisher gerade einmal 20 Wölfe nach Brüssel gemeldet. Dass sich hierzulande Menschen aus Angst vor einer Begegnung mit einem Wolf nicht mehr in den Wald trauen und bereits mehrere Exemplare erlegt wurden - zuletzt am vergangenen Wochenende in Osttirol -, bezeichnete der Umweltkommissar am Montag im Interview mit dem "Ö1 Morgenjournal" als irritierend.

Raubtier-Suche in Berlin: Spur stammt von Pflanzenfresser

Berlin/Kleinmachnow - Nach einer Laboranalyse gibt es nun mehr Klarheit: In den Wäldern bei Kleinmachnow südlich von Berlin war keine Löwin unterwegs. Eine erste Auswertung einer Kot-Probe habe ergeben, dass es sich bei dem gesuchten Tier um einen Pflanzenfresser gehandelt habe, sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Montag. "Wir müssen nicht von einem Löwen ausgehen." Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Auswertung der Probe berichtet.

Vietnamesischer Präsident in Österreich zu Gast

Wien - Bundespräsident Alexander van der Bellen hat am Montag seinen vietnamesischen Amtskollegen Vo Van Thuong in der Wiener Hofburg empfangen. Im Zentrum des Gesprächs stand ein weiterer Ausbau der bilateralen Beziehungen beider Länder, deren Aufnahme sich im Vorjahr zum 50. Mal gejährt hatte. Auch über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine habe man natürlich gesprochen, sagte Van der Bellen. Hier gebe es "unterschiedliche Zugänge", aber dennoch gemeinsame Interessen.

