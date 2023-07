Mordverdacht und Suizid im oststeirischen Birkfeld

Birkfeld - Ein 66-jähriger Mann dürfte bereits vergangene Woche im oststeirischen Bezirk Weiz seine 65-jährige Ehefrau erschossen und dann Suizid begangen haben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag informierte, hatten die beiden Söhne des Ehepaares am Montag eine Anzeige erstattet, weil sie ihre Eltern nicht wie gewohnt erreichen konnten. Als eine Streife beim Haus des Paares nachschaute, fanden sie Mann und Frau tot vor. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Sommerministerrat: Mehr Kassenstellen und Medikamentenvorrat

Wien - Die Regierung trifft sich am Dienstag zum traditionellen Sommerministerrat. Dabei will man die Gesundheitsreform ein Stück voranbringen. Laut APA-Informationen aus Regierungskreisen sollen zusätzliche Kassenarztstellen ausgeschrieben werden, zudem geht es um einen Ausbau der psychosozialen Versorgung und Verbesserungen bei der Medikamentenbevorratung, um Engpässe künftig zu vermeiden.

16-Jährige bei Unwetter in Norditalien von Baum erschlagen

Mailand - Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Dienstag Teile Norditaliens heimgesucht. Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Sturmböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Feuer in Griechenland lodern weiter

Athen - Obwohl mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter seit Tagen im Einsatz sind, toben die Brände in zahlreichen Regionen Griechenlands weiter. Auch am Dienstag werde die Brandgefahr extrem hoch sein, teilte der Zivilschutz mit. Den Griechen helfen Feuerwehrleute aus mehreren EU-Staaten. Auch die Türkei und Ägypten haben Löschflugzeuge und Hubschrauber geschickt. Noch zwei Tage herrscht in dem Land Extremhitze, danach sollen die Temperaturen zurückgehen.

IAEA-Experten entdecken Minen beim AKW Saporischschja

Wien - Experten der Internationalen Atomenergiebehörde haben am Rand des Geländes des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja Antipersonenminen entdeckt. Bei einer Begehung am Sonntag hätten die Spezialisten einige Minen in einer Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der Anlage festgestellt, sagte IAEA-Direktor Rafael Grossi laut Mitteilung der Behörde vom Montagabend.

Wifo rechnet mit geringerem Wachstum für kommende Jahre

Wien - Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) ist für den leichten Aufschwung, den es für die kommenden Jahre erwartet, weniger optimistisch als zuletzt. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird nunmehr ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 1,4 statt zuletzt 1,6 Prozent pro Jahr erwartet. Das zeigt das am Dienstag veröffentlichte Update der Wifo-Mittelfristprognose. Heuer für sich wird weiterhin eine Stagnation prognostiziert. Die Inflation bleibt immens hoch.

19-jähriger Pkw-Lenker starb bei Frontalkollision mit Bus

Ehrwald - Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland ist Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Ehrwalder Straße (B187) im Tiroler Außerfern ums Leben gekommen. Der junge Mann prallte aus bisher unbekannter Ursache gegen einen entgegenkommenden Reisebus aus Sachsen und wurde daraufhin über Fahrbahn und Böschung in das Bachbett der Loisach geschleudert, teilte die Polizei mit. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

