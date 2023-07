Sommerministerrat: 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende

Wien - Die Regierung verspricht als Maßnahme gegen die Probleme im Gesundheitsbereich wie schon mehrfach angekündigt 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende. Zudem soll ein Start-Bonus von bis zu 100.000 Euro für die Ausstattung der Kassenstellen eingeführt werden, hieß es nach dem Sommerministerrat am Dienstag. Gegen den Medikamentenmangel soll ein Lager für wichtige Wirkstoffe angelegt werden, auf das Apotheken zugreifen können, um Medikamente selbst zubereiten zu können.

Mordverdacht und Suizid im oststeirischen Birkfeld

Birkfeld - Ein 66-jähriger Mann dürfte bereits vergangene Woche im oststeirischen Bezirk Weiz seine 65-jährige Ehefrau erschossen und dann Suizid begangen haben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag informierte, hatten die beiden Söhne des Ehepaares am Montag eine Anzeige erstattet, weil sie ihre Eltern nicht wie gewohnt erreichen konnten. Als eine Streife beim Haus des Paares nachschaute, fanden sie Mann und Frau tot vor. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Chinas Außenminister Qin Gang aus Amt entfernt

Peking - Der seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Außenminister Qin Gang ist aus dem Amt entfernt worden. Wie der Staatssender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses bei einer Sitzung am Dienstag dafür. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen. Zunächst lag noch keine Begründung für den Schritt vor.

Feuer in Griechenland lodern weiter

Athen - Starke Winde erschweren den Kampf gegen die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos. Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos waren am Dienstag bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Noch zwei Tage herrscht in dem Land Extremhitze, danach sollen die Temperaturen zurückgehen.

Riedl in Gemeindebund mit Rücktrittsforderung konfrontiert

Wien - Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) sieht sich in einer Präsidiumssitzung Dienstagnachmittag wegen fragwürdiger Grundstückdeals mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Wie der Gemeindebund-Vizepräsident und Präsident des niederösterreichischen SP-Gemeindevertreterverbandes, der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak, gegenüber der APA erklärte, werden die sozialdemokratischen Vertreter Riedl den Rückzug nahelegen, um weiteren Schaden vom Gemeindebund abzuwenden.

Wifo rechnet mit geringerem Wachstum für kommende Jahre

Wien - Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) ist für den leichten Aufschwung, den es für die kommenden Jahre erwartet, weniger optimistisch als zuletzt. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird nunmehr ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 1,4 statt zuletzt 1,6 Prozent pro Jahr erwartet. Das zeigt das am Dienstag veröffentlichte Update der Wifo-Mittelfristprognose. Für heuer wird weiterhin eine Stagnation prognostiziert. Die Inflation bleibt hoch.

Equal Pension Day heuer am 4. August

Wien - Der Equal Pension Day ist der Tag, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende. In diesem Jahr fällt dieser Tag österreichweit auf den 4. August. Damit hat sich die Ungleichheit in der Höhe der Pensionen zwischen den Geschlechtern gegenüber dem Vorjahr um einen Tag verbessert. Frauen bekommen in Österreich durchschnittlich um 40,55 Prozent oder 148 Tage weniger Pension als Männer. Dabei sind die regionalen Unterschiede weiterhin groß.

Ausbau privater Photovoltaik wirkt deutlich im Stromnetz

Wien - Der Ausbau privater Photovoltaik-Anlagen spiegelt sich bereits deutlich im öffentlichen Stromnetz wider. In den Kalenderwochen 22 bis 26 wurden 4.931 GWh (Gigawattstunden) Strom bezogen. Im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 wurden im gleichen Zeitraum 5.537 GWh abgerufen. Im Vergleich ergibt das einen Rückgang bei der Abgabe aus dem öffentlichen Netz um 11 Prozent, rechnete heute der Übertragungsnetzanbieter Austrian Power Grid (APG) vor.

