Sommerministerrat: 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende

Wien - Die Regierung verspricht als Maßnahme gegen die Probleme im Gesundheitsbereich wie schon mehrfach angekündigt 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende. Zudem soll ein Start-Bonus von bis zu 100.000 Euro für die Ausstattung der Kassenstellen eingeführt werden, hieß es nach dem Sommerministerrat am Dienstag. Gegen den Medikamentenmangel soll ein Lager für wichtige Wirkstoffe angelegt werden, auf das Apotheken zugreifen können, um Medikamente selbst zubereiten zu können.

Neue Proteste in Israel nach Votum für Justizreform

Jerusalem/Wien - Nach dem Votum des israelischen Parlaments für eine umstrittene Justizreform haben sich die Proteste ausgeweitet. Die Ärztekammer des Landes begann am Dienstag einen 24-stündigen Streik. Am Nachmittag erklärte ein Gericht diesen allerdings für unzulässig. In der Nacht auf Dienstag hatte es massive Proteste gegeben. An mehreren Orten setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Es gab Dutzende Festnahmen, mindestens 32 Menschen wurden verletzt.

Herbstlohnrunde wirft Schatten voraus

Wien - Die Herbstlohnrunde wirft ihre Schatten voraus, droht doch wegen der hohen Inflation und unsicheren wirtschaftlichen Lage ein heißer Herbst. Die Industrie sieht heuer jedenfalls wenig bis gar keinen Verhandlungsspielraum, wie aus Ausführungen von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer bei einer Pressekonferenz am Dienstag hervorging. Das rief wiederum die Gewerkschaft auf den Plan. Sie erteilte Einmalzahlungen und längeren Laufzeiten - wie von der IV gefordert - eine Abfuhr.

Mordverdacht und Suizid im oststeirischen Birkfeld

Birkfeld - Ein 66-jähriger Mann dürfte bereits vergangene Woche im oststeirischen Bezirk Weiz seine 65-jährige Ehefrau erschossen und dann Suizid begangen haben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag informierte, hatten die beiden Söhne des Ehepaares am Montag eine Anzeige erstattet, weil sie ihre Eltern nicht wie gewohnt erreichen konnten. Als eine Streife beim Haus des Paares nachschaute, fanden sie Mann und Frau tot vor. Die Obduktion bestätigte den Anfangsverdacht.

Von der Leyen: "Letztes Vermittlungsgespräch" zum Transit

Bayreuth/Brenner/Innsbruck - Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen will "ein letztes Vermittlungsgespräch" zur Lösung des Konflikts über den Brenner-Transitverkehr "anbieten". Das zugrunde liegende Problem kann nur "gemeinsam" mit den drei beteiligten Ländern Österreich, Deutschland und Italien gelöst werden, sagte die Kommissionspräsidentin. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte gegenüber der APA, Österreich sei weiter offen für "lösungsorientierte Gespräche".

Brände im Mittelmeer-Raum lodern weiter

Athen - Hitze und Feuerwehren im Dauereinsatz: Die Lage im Mittelmeer-Raum bleibt angespannt. Besonders betroffen von den Waldbränden ist die bei Urlaubern beliebte griechische Ferieninsel Rhodos. Starke Winde erschwerten am Dienstag die Löscharbeiten. Im nordafrikanischen Algerien stieg indes die Zahl der Todesopfer durch Brände auf 34. Rund 1.500 Menschen wurden in Dörfern in Sicherheit gebracht. Für Griechenland sagten Meteorologen noch höhere Temperaturen voraus.

Wifo rechnet mit geringerem Wachstum für kommende Jahre

Wien - Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) ist für den leichten Aufschwung, den es für die kommenden Jahre erwartet, weniger optimistisch als zuletzt. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird nunmehr ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 1,4 statt zuletzt 1,6 Prozent pro Jahr erwartet. Das zeigt das am Dienstag veröffentlichte Update der Wifo-Mittelfristprognose. Für heuer wird weiterhin eine Stagnation prognostiziert. Die Inflation bleibt hoch.

70 Grindwale in Westaustralien gestrandet

Perth - An einem Strand in Westaustralien sind rund 70 Grindwale gestrandet. Die Meeressäuger gehörten zu einer größeren Herde, die sich zuvor in einem extrem ungewöhnlichen Verhalten 100 Meter vor der Küste stundenlang eng zusammengeschart hätten, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag unter Berufung auf die Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA). Am Nachmittag (Ortszeit) hätten die meisten Wale der Gruppe begonnen, östlich der Stadt Albany zu stranden.

