Sommerministerrat: 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende

Wien - Die Regierung verspricht als Maßnahme gegen die Probleme im Gesundheitsbereich wie schon mehrfach angekündigt 100 neue Kassenarztstellen bis Jahresende. Zudem soll ein Start-Bonus von bis zu 100.000 Euro für die Ausstattung der Kassenstellen eingeführt werden, hieß es nach dem Sommerministerrat am Dienstag. Gegen den Medikamentenmangel soll ein Lager für wichtige Wirkstoffe angelegt werden, auf das Apotheken zugreifen können, um Medikamente selbst zubereiten zu können.

Neue Proteste in Israel nach Votum für Justizreform

Jerusalem/Wien - Nach dem Votum des israelischen Parlaments für eine umstrittene Justizreform haben sich die Proteste ausgeweitet. Die Ärztekammer des Landes begann am Dienstag einen 24-stündigen Streik. Am Nachmittag erklärte ein Gericht diesen allerdings für unzulässig. In der Nacht auf Dienstag hatte es massive Proteste gegeben. An mehreren Orten setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Es gab Dutzende Festnahmen, mindestens 32 Menschen wurden verletzt.

Herbstlohnrunde wirft Schatten voraus

Wien - Die Herbstlohnrunde wirft ihre Schatten voraus, droht doch wegen der hohen Inflation und unsicheren wirtschaftlichen Lage ein heißer Herbst. Die Industrie sieht heuer jedenfalls wenig bis gar keinen Verhandlungsspielraum, wie aus Ausführungen von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer bei einer Pressekonferenz am Dienstag hervorging. Das rief wiederum die Gewerkschaft auf den Plan. Sie erteilte Einmalzahlungen und längeren Laufzeiten - wie von der IV gefordert - eine Abfuhr.

Gemeindebund-Chef Riedl stellte Funktion ruhend

Wien - Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) hat Konsequenzen aus den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gezogen - zurückgetreten, wie dies SPÖ-Vertreter gefordert hatten, ist er aber nicht. Er stelle seinen Vorsitz "ruhend", hieß es am Dienstag nach einer rund einstündigen Präsidiumssitzung via Aussendung. Riedl werden fragwürdige Grundstücksdeals vorgeworfen. Durch die Ruhendstellung solle der Gemeindebund entlastet werden, um in Ruhe weiterzuarbeiten, hieß es.

Von der Leyen: "Letztes Vermittlungsgespräch" zum Transit

Bayreuth/Brenner/Innsbruck - Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen will "ein letztes Vermittlungsgespräch" zur Lösung des Konflikts über den Brenner-Transitverkehr "anbieten". Das zugrunde liegende Problem kann nur "gemeinsam" mit den drei beteiligten Ländern Österreich, Deutschland und Italien gelöst werden, sagte die Kommissionspräsidentin. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte gegenüber der APA, Österreich sei weiter offen für "lösungsorientierte Gespräche".

Ukraine meldet Fortschritte im Osten und Süden des Landes

Bachmut - Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben nach Geländegewinne in der Ost- und Südukraine erzielt, doch auch mit Problemen zu kämpfen. "Aufgrund der schwierigen und gegensätzlichen Situation in den Abschnitten Bachmut und Lyman mussten wir unsere Pläne anpassen", teilte der Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, im Nachrichtendienst Telegram am Dienstag mit. Außerdem soll es auf der Krim Explosionen gegeben haben.

Vorläufige Unterbringung nach Kinder-Tötung in NÖ angeordnet

Absdorf/St. Pölten - Nach der Tötung zweier Kinder in Absdorf (Bezirk Tulln) hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten einen Antrag auf vorläufige Unterbringung der 36-jährigen Mutter in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt. Wie Astrid Wagner, die Verteidigerin der Frau, am Dienstagnachmittag der APA mitteilte, wurde diesem Antrag vom Landesgericht St. Pölten Folge geleistet: "Die vorläufige Unterbringung wurde angeordnet. Sie kommt jetzt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum."

70 Grindwale in Westaustralien gestrandet

Perth - An einem Strand in Westaustralien sind rund 70 Grindwale gestrandet. Die Meeressäuger gehörten zu einer größeren Herde, die sich zuvor in einem extrem ungewöhnlichen Verhalten 100 Meter vor der Küste stundenlang eng zusammengeschart hätten, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag unter Berufung auf die Behörde für Artenvielfalt und Naturschutz (DBCA). Am Nachmittag (Ortszeit) hätten die meisten Wale der Gruppe begonnen, östlich der Stadt Albany zu stranden.

Wiener Börse mit 6. Gewinntag in Folge, ATX +0,34%

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag erneut höher aus dem Handel gegangen. Der ATX absolvierte seinen 6. Gewinntag mit plus 0,34 Prozent bei 3.241,45 Einheiten. Im Späthandel brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street, gestützt durch überraschende Konjunkturdaten, Schwung in den Handel. Der Fokus der Investoren richtet sich nun zunehmend auf die ab Wochenmitte stattfindenden Zinsentscheidungen. Unter den heimischen Einzelwerten gewannen voestalpine 2,8 Prozent hinzu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

