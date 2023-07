Brände und Hitze dauern in Griechenland an

Athen - Im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. Mindestens 3.000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nach Gennadi und Lindos gekommen. Touristen sollen nicht in Gefahr sein. Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass es heute (Mittwoch) extrem heiß werden soll - bis 46 Grad und vielleicht mehr.

Geiselnahmen in Gefängnissen in Ecuador beendet

Quito - Nach mehreren Tagen sind mehr als 100 von Häftlingen als Geiseln genommene Gefängnismitarbeiter in Ecuador wieder frei. Das teilte die Gefängnisaufsichtsbehörde SNAI des südamerikanischen Landes am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Demnach waren die Gefängnismitarbeiter in fünf Strafanstalten als Geiseln gehalten worden.

Berufungsverhandlung für Strache in Causa Asfinag

Wien - Am Mittwoch entscheidet sich im Justizpalast, ob es in der Causa Asfinag bei den Freisprüchen für Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz bleibt. Dem Ex-Vizekanzler war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Beide wurden im Juli 2022 vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft berief dagegen.

Mehr als 50 Grindwale in Westaustralien verendet

Perth - Nach der Massenstrandung von Grindwalen an einem Strand in Westaustralien sind mehr als 50 Tiere verendet. In einem Rennen gegen die Zeit versuchten Einsatzkräfte, 46 noch lebende Meeressäuger zurück ins Meer zu transportieren, teilte die örtliche Naturschutzbehörde "Parks and Wildlife Services" am Mittwoch mit.

Rammstein-Konzerte in Wien von Protesten begleitet

Wien - Die deutsche Rockband Rammstein gibt am Mittwoch und Donnerstag zwei ausverkaufte Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion und sieht sich dabei auch Protesten gegenüber. Während bei den Konzerten jeweils rund 55.000 Fans den Musikern zujubeln werden, organisiert die Kampagnenorganisation #aufstehn für Mittwochnachmittag eine Protestkundgebung vor dem Stadionoval. Grund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe.

Mehrere Schuldsprüche im Brüsseler Terrorprozess

Brüssel - Im Prozess um die islamistischen Anschläge 2016 in Brüssel haben die Geschworenen mehrere der zehn Angeklagten des terroristischen Mordes schuldig gesprochen, darunter Salah Abdeslam, den einzigen Überlebenden der Bataclan-Attentäter in Paris, und Mohamed Abrini, der auch wegen seiner Beteiligung an dem Massaker in Frankreich im November 2015 angeklagt war. Das verkündete Gerichtspräsidentin Laurence Massart am Dienstagabend.

Höchste Temperatur im Mittelmeer seit Aufzeichnungsbeginn

Paris - Im Mittelmeer ist ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. Am Montag habe die Temperatur an der Wasseroberfläche 28,71 Grad betragen, teilte das in Barcelona ansässige Institut für Meereswissenschaften (ICM) am Dienstagabend unter Berufung auf Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit. Dies sei die höchste jemals im Mittelmeer gemessene Tagestemperatur.

