Brände und Hitze dauern in Griechenland an

Athen - Im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. Mindestens 3.000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nach Gennadi und Lindos gekommen. Touristen sollen nicht in Gefahr sein. Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass es heute (Mittwoch) extrem heiß werden soll - bis 46 Grad und vielleicht mehr.

NATO-Ukraine-Rat berät über Schwarzmeerhäfen

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen am Mittwoch Vertreter der 31 NATO-Staaten und der Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammenkommen. Hintergrund des Treffens im noch recht neuen NATO-Ukraine-Rat ist die Aufkündigung des wichtigen Getreide-Abkommens vor Kurzem durch Russland. Der NATO-Ukraine-Rat tagt nun zum ersten Mal auf Ebene der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten im Brüsseler NATO-Hauptquartier.

Berufungsverhandlung für Strache in Causa Asfinag

Wien - Der ehemalige FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch einen weiteren Auftritt vor Gericht zu absolvieren gehabt. Im Justizpalast soll das Oberlandesgericht Wien (OLG) entscheiden, ob es in der Causa Asfinag bei den Freisprüchen für ihn und den mitangeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz bleibt. Dem Ex-Vizekanzler war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben.

Rammstein-Konzerte in Wien von Protesten begleitet

Wien - Die deutsche Rockband Rammstein gibt am Mittwoch und Donnerstag zwei ausverkaufte Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion und sieht sich dabei auch Protesten gegenüber. Während bei den Konzerten jeweils rund 55.000 Fans den Musikern zujubeln werden, organisiert die Kampagnenorganisation #aufstehn für Mittwochnachmittag eine Protestkundgebung vor dem Stadionoval. Grund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe.

Nach Unwetter in Kärnten evakuierte Häuser freigegeben

Feld am See - Nach einem schweren Hagelunwetter ist es am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Feld am See (Bezirk Villach-Land) zu mehreren Murenabgängen beim Afritzer See und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth gekommen. Mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth mussten evakuiert und die B98, die Millstätter Straße, sowie die Gemeindestraße nach Hinterrauth für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Razzia gegen staatsfeindliche Bewegung in Kärnten

Wien/Klagenfurt - Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat Mittwochfrüh in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Razzia gegen die staatsfeindliche Bewegung des fiktiven "Bundesstaats Preußen" durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, 36 Personen werden vernommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt, hieß es.

Riedl-Rückzug: Stellvertreter verhandeln Finanzausgleich

Wien - Nachdem Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) gestern seine Funktion "ruhend" gestellt hat - ihm werden fragwürdige Grundstücksdeals vorgeworfen -, werden dessen Stellvertreter Erwin Dirnberger und Andrea Kaufmann (beide ÖVP) seine Aufgaben übernehmen. Kaufmann und Dirnberger werden gemeinsam mit einem Team auch die Finanzausgleichsverhandlungen für den Gemeindebund führen, und dabei "auf die Erfahrung der letzten Jahre" zurückgreifen, sagte Dirnberger zur APA.

Japans Bevölkerung schrumpft im Rekordtempo

Tokio - Japans Bevölkerung schrumpft weiter im Rekordtempo. Die Zahl der Japanerinnen und Japaner sank im vergangenen Jahr um 801.000 im Vergleich zum Vorjahr auf nur noch 122,4 Millionen. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erfassung vergleichbarer Daten, wie das Innenministerium in Tokio am Mittwoch bekannt gab. Erstmals verzeichneten dabei alle 47 Präfekturen des Landes einen Rückgang bei der Zahl japanischer Staatsangehöriger.

