Freispruch für Strache in Causa Asfinag bestätigt

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat am Mittwoch die Freisprüche für den ehemaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz bestätigt. Dem einstigen Vizekanzler der türkis-blauen Regierung war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Das Gericht verwies bei der Urteilsbegründung auf die politische Realität und verglich Spenden an Parteien mit Lobbying.

Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Schwer betroffen ist Italien. Dort helfen Einsatzkräfte aus allen Landesteilen bei der Bekämpfung der Brände in Sizilien. Auch die Region Apulien leidet unter den Flammen. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. In Griechenland beruhigte sich die Lage indessen.

NATO-Ukraine-Rat berät über Schwarzmeerhäfen

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen am Mittwoch Vertreter der 31 NATO-Staaten und der Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammenkommen. Hintergrund des Treffens im noch recht neuen NATO-Ukraine-Rat ist die Aufkündigung des wichtigen Getreide-Abkommens vor Kurzem durch Russland. Der NATO-Ukraine-Rat tagt nun zum ersten Mal auf Ebene der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten im Brüsseler NATO-Hauptquartier.

Nachbar soll Zweijährige in Wien sexuell missbraucht haben

Wien - Ein 59 Jahre alter Österreicher soll am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben. Während die Mutter in der Küche gekocht hat, soll der Verdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, sperrte die Wohnungstür zu und sich und die Tochter in einem Zimmer ein. Der 59-Jährige wurde festgenommen, er hatte 1,8 Promille im Blut.

Razzia gegen staatsfeindliche Bewegung in Kärnten

Wien/Klagenfurt - Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat Mittwochfrüh in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Razzia gegen die staatsfeindliche Bewegung des fiktiven "Bundesstaats Preußen" durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, 36 Personen werden vernommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt, hieß es.

Rammstein-Konzerte in Wien von Protesten begleitet

Wien - Die deutsche Rockband Rammstein gibt am Mittwoch und Donnerstag zwei ausverkaufte Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion und sieht sich dabei auch Protesten gegenüber. Während bei den Konzerten jeweils rund 55.000 Fans den Musikern zujubeln werden, organisiert die Kampagnenorganisation #aufstehn für Mittwochnachmittag eine Protestkundgebung vor dem Stadionoval. Grund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe.

Nach Unwetter in Kärnten evakuierte Häuser freigegeben

Feld am See - Nach einem schweren Hagelunwetter ist es am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Feld am See (Bezirk Villach-Land) zu mehreren Murenabgängen beim Afritzer See und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth gekommen. Mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth mussten evakuiert und die B98, die Millstätter Straße, sowie die Gemeindestraße nach Hinterrauth für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Riedl-Rückzug: Stellvertreter verhandeln Finanzausgleich

Wien - Nachdem Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) gestern seine Funktion "ruhend" gestellt hat - ihm werden fragwürdige Grundstücksdeals vorgeworfen -, werden dessen Stellvertreter Erwin Dirnberger und Andrea Kaufmann (beide ÖVP) seine Aufgaben übernehmen. Kaufmann und Dirnberger werden gemeinsam mit einem Team auch die Finanzausgleichsverhandlungen für den Gemeindebund führen, und dabei "auf die Erfahrung der letzten Jahre" zurückgreifen, sagte Dirnberger zur APA.

