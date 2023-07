Freispruch für Strache in Causa Asfinag bestätigt

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat am Mittwoch die Freisprüche für den ehemaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz bestätigt. Dem einstigen Vizekanzler der türkis-blauen Regierung war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Das Gericht verwies bei der Urteilsbegründung auf die politische Realität und verglich Spenden an Parteien mit Lobbying.

Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Schwer betroffen ist Italien mit den Regionen Sizilien und Apulien. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. Auch in Portugal brachen Feuer aus. In Griechenland beruhigte sich die Lage indessen.

NATO-Ukraine-Rat berät über Schwarzmeerhäfen

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Auf Bitten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wollen am Mittwoch Vertreter der 31 NATO-Staaten und der Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammenkommen. Hintergrund des Treffens im noch recht neuen NATO-Ukraine-Rat ist die Aufkündigung des wichtigen Getreide-Abkommens vor Kurzem durch Russland. Der NATO-Ukraine-Rat tagt nun zum ersten Mal auf Ebene der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten im Brüsseler NATO-Hauptquartier.

Nachbar soll Zweijährige in Wien sexuell missbraucht haben

Wien - Ein 59 Jahre alter Österreicher soll am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben. Während die Mutter in der Küche gekocht hat, soll der Verdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, sperrte die Wohnungstür zu und sich und die Tochter in einem Zimmer ein. Der 59-Jährige wurde festgenommen, er hatte 1,8 Promille im Blut.

Razzia gegen staatsfeindliche Bewegung in Kärnten

Wien/Klagenfurt - Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat Mittwochfrüh in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Razzia gegen die staatsfeindliche Bewegung des fiktiven "Bundesstaats Preußen" durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, 36 Personen werden vernommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt, hieß es.

Taifun "Doksuri" erreicht die Philippinen

Manila - Der Taifun "Doksuri" ist im Norden der Philippinen auf Land getroffen und hat heftige Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Der Wetterdienst in dem südostasiatischen Inselstaat sprach von "gewaltigen, lebensbedrohlichen" Winden. Drei Menschen seien ums Leben gekommen, mehr als 11.000 Menschen seien auf der Flucht, teilte der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch mit.

Militär sperrt Zugang zu Präsidentenpalast in Niger

Niamey - Nigers Präsidentengarde soll Medienberichten zufolge am Mittwochmorgen den Zugang zum Palast des Präsidenten in der Hauptstadt Niamey gesperrt haben. Unklar ist bisher, ob es sich um einen Putschversuch durch das Militär handelt. Die Präsidentengarde ist eine Eliteeinheit der Armee. Den Berichten zufolge verhandelt Nigers Präsident Mohamed Bazoum zurzeit mit Vertretern des Militärs.

