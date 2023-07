Freispruch für Strache in Causa Asfinag bestätigt

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat am Mittwoch die Freisprüche für den ehemaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz bestätigt. Dem einstigen Vizekanzler der türkis-blauen Regierung war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Das Gericht verwies bei der Urteilsbegründung auf die politische Realität und verglich Spenden an Parteien mit Lobbying.

Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - In weiten Teilen Südeuropas haben Einsatzkräfte am Mittwoch weiterhin gegen die verheerenden Waldbrände gekämpft. Schwer betroffen ist Italien mit den Regionen Sizilien und Apulien. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. Auch in Portugal brachen Feuer aus. In Griechenland beruhigte sich die Lage indessen.

Nachbar soll Zweijährige in Wien sexuell missbraucht haben

Wien - Ein 59 Jahre alter Österreicher soll am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben. Während die Mutter in der Küche gekocht hat, soll der Verdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, sperrte die Wohnungstür zu und sich und die Tochter in einem Zimmer ein. Der 59-Jährige wurde festgenommen, er hatte 1,8 Promille im Blut.

Razzia gegen staatsfeindliche Bewegung in Kärnten

Wien/Klagenfurt - Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat Mittwochfrüh in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Razzia gegen die staatsfeindliche Bewegung des fiktiven "Bundesstaats Preußen" durchgeführt. Bei der Schwerpunktaktion wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, 36 Personen werden vernommen. Österreichweit wird in diesem Zusammenhang gegen 41 Personen in fünf Bundesländern ermittelt, hieß es.

Westafrikanische Staaten: "Putschversuch" in Niger

Niamey - Die Präsidentengarde im westafrikanischen Niger hat Präsident Mohamed Bazoum in ihrer Gewalt und den Zugang zum Präsidentenpalast versperrt. "Teile der Präsidentengarde haben einen Wutanfall bekommen (...) und vergeblich versucht, die Streitkräfte und die Nationalgarde auf ihre Seite zu ziehen", teilte das Büro des Präsidenten im Online-Dienst Twitter mit. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) sprach von einem "Putschversuch" und verurteilte diesen.

Taifun "Doksuri" erreicht die Philippinen

Manila - Der Taifun "Doksuri" ist im Norden der Philippinen auf Land getroffen und hat heftige Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Der Wetterdienst in dem südostasiatischen Inselstaat sprach von "gewaltigen, lebensbedrohlichen" Winden. Drei Menschen seien ums Leben gekommen, mehr als 11.000 Menschen seien auf der Flucht, teilte der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch mit.

Moldau weist 45 russische Diplomaten aus

Chisinau - Die Republik Moldau hat "wegen zahlreicher unfreundlicher Handlungen" den russischen Botschafter vorgeladen und 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Dadurch werde es "weniger Menschen geben, die die Lage in unserem Land versuchen zu destabilisieren", sagte Außenminister Nicu Popescu am Mittwoch. Die 45 russischen Botschaftsmitarbeiter müssten bis zum 15. August Moldau verlassen.

Wiener Börse gab am Mittwoch nach. Der ATX büßte fast 1 % ein.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am frühen Nachmittag weiter klar schwächer tendiert. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich viele Anlegerinnen und Anleger mit Engagements zurückhalten. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.10 Uhr mit minus 0,96 Prozent bei 3.210,33 Punkten. Die Aktien von RHI Magnesita legten um kräftige 6,6 Prozent zu. Die Titel von Andritz gaben dann rund 2,8 Prozent ab, nachdem sie am Vortag um ein Prozent zugelegt hatten.

