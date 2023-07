Freispruch für Strache in Causa Asfinag bestätigt

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat am Mittwoch die Freisprüche für den ehemaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und den Unternehmer Siegfried Stieglitz bestätigt. Dem einstigen Vizekanzler der türkis-blauen Regierung war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Das Gericht verwies bei der Urteilsbegründung auf die politische Realität und verglich Spenden an Parteien mit Lobbying.

Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - Während die Waldbrände in Griechenland am Mittwoch allmählich unter Kontrolle gebracht werden konnten, hat sich die Lage in weiten Teilen Südeuropas weiter verschärft. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. Auch in Portugal brachen Feuer aus. Doch vor allem Italien ist schwer betroffen. In Sizilien starben drei Menschen, ein weiteres Todesopfer wurde aus Kalabrien gemeldet.

NATO-Ukraine-Rat tagt in Brüssel

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Vertreter der 31 NATO-Staaten und der von Russland angegriffenen Ukraine sind Mittwochnachmittag zu einem Austausch über die Lage im Kriegsgebiet zusammengekommen. Um das Treffen im Format des neu geschaffenen NATO-Ukraine-Rats hatte in der vergangenen Woche der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gebeten. Hintergrund war die Ankündigung Moskaus, das vor einem Jahr geschlossene Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer nicht zu verlängern.

Prozess wegen sexueller Übergriffe: Freispruch für Spacey

London - US-Schauspieler Kevin Spacey ("American Beauty", "House of Cards") ist in einem Londoner Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.

Westafrikanische Staaten: "Putschversuch" in Niger

Niamey - Die Präsidentengarde im westafrikanischen Niger hat Präsident Mohamed Bazoum in ihrer Gewalt und den Zugang zum Präsidentenpalast versperrt. "Teile der Präsidentengarde haben einen Wutanfall bekommen (...) und vergeblich versucht, die Streitkräfte und die Nationalgarde auf ihre Seite zu ziehen", teilte das Büro des Präsidenten im Online-Dienst Twitter mit. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) sprach von einem "Putschversuch" und verurteilte diesen.

Taifun "Doksuri" erreicht die Philippinen

Manila - Der Taifun "Doksuri" ist im Norden der Philippinen auf Land getroffen und hat heftige Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Der Wetterdienst in dem südostasiatischen Inselstaat sprach von "gewaltigen, lebensbedrohlichen" Winden. Drei Menschen seien ums Leben gekommen, mehr als 11.000 Menschen seien auf der Flucht, teilte der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch mit.

Nordkorea begeht Siegesfeier mit Gästen aus Russland

Moskau/Pjöngjang - Nordkorea und Russland wollen enger in Verteidigungsfragen zusammenarbeiten. Das hätten er und sein nordkoreanischer Amtskollege in Pjöngjang vereinbart, erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch. "Ich bin davon überzeugt, dass die heutigen Gespräche zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unseren Verteidigungsabteilungen beitragen werden." Schoigu hält sich in Nordkoreas Hauptstadt anlässlich des 70. Jahrestages des Ende des Korea-Krieges auf.

Moldau weist 45 russische Diplomaten aus

Chisinau - Die Republik Moldau hat "wegen zahlreicher unfreundlicher Handlungen" den russischen Botschafter vorgeladen und 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Dadurch werde es "weniger Menschen geben, die die Lage in unserem Land versuchen zu destabilisieren", sagte Außenminister Nicu Popescu am Mittwoch. Die 45 russischen Botschaftsmitarbeiter müssten bis zum 15. August Moldau verlassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red