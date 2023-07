Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - Während die Waldbrände in Griechenland am Mittwoch allmählich unter Kontrolle gebracht werden konnten, hat sich die Lage in weiten Teilen Südeuropas weiter verschärft. Auf der französischen Insel Korsika wurde am Mittwoch über 200 Hektar Land berichtet, die zerstört wurden. Auch in Portugal brachen Feuer aus. Doch vor allem Italien ist schwer betroffen. In Sizilien starben drei Menschen, ein weiteres Todesopfer wurde aus Kalabrien gemeldet.

NATO und Ukraine: Russland gefährdet Schwarzmeerregion

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die NATO und die Ukraine haben Russland eine Gefährdung der Schwarzmeerregion vorgeworfen. "Russland trägt die volle Verantwortung für seine gefährlichen und eskalierenden Aktionen", so NATO-GeneralsekretärJens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte eine Krisensitzung des NATO-Ukraine-Rats beantragt, weil Moskau das vor einem Jahr geschlossene Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer nicht verlängert hatte.

38 Monate Haft und Einweisung für Messerstich in Brust

Wien - Weil sie am 31. Juli 2022 ihrem Freund ein Fleischermesser (Klingenlänge: 22 Zentimeter) in die Brust gestochen hatte, nachdem sie ihm drei Monate zuvor mit einem Stanleymesser einen Stich in den Rücken versetzt hatte, ist eine 26-jährige Frau am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu 38 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Zudem wurde sie infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Prozess wegen sexueller Übergriffe: Freispruch für Spacey

London - US-Schauspieler Kevin Spacey ("American Beauty", "House of Cards") ist in einem Londoner Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.

Moldau weist 45 russische Diplomaten aus

Chisinau - Die Republik Moldau hat "wegen zahlreicher unfreundlicher Handlungen" den russischen Botschafter vorgeladen und 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Dadurch werde es "weniger Menschen geben, die die Lage in unserem Land versuchen zu destabilisieren", sagte Außenminister Nicu Popescu am Mittwoch. Die 45 russischen Botschaftsmitarbeiter müssten bis zum 15. August Moldau verlassen.

Wiener Börse gab am Mittwoch nach. Der ATX büßte 0,8 % ein.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Verlusten beendet. Der ATX schloss 0,79 Prozent tiefer bei 3.215,83 Punkten. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich viele Anlegerinnen und Anleger mit Engagements zurückgehalten haben. Die Aktien von RHI Magnesita legten nach Zahlenvorlage kräftige neun Prozent zu. Die Titel von Andritz gaben dann um rund 2,7 Prozent ab, nachdem sie noch am Vortag um ein Prozent zugelegt hatten.

