Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - Während die Waldbrände in Griechenland am Mittwoch allmählich unter Kontrolle gebracht werden konnten, hat sich die Lage in weiten Teilen Südeuropas weiter verschärft. Auf der französischen Insel Korsika wurden über 200 Hektar Land zerstört. Auch in Kroatien und Portugal brachen Feuer aus. Doch vor allem Italien ist schwer betroffen. In Sizilien starben drei Menschen, ein weiteres Todesopfer wurde aus Kalabrien gemeldet.

NATO verstärkt Überwachung in Schwarzmeerregion

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die NATO verstärkt angesichts russischer Drohungen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer ihre Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Region. Russlands Handeln berge erhebliche Risiken für die Stabilität des für die NATO strategisch wichtigen Gebiets, ließ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einer Sitzung des neu geschaffenen NATO-Ukraine-Rats in Brüssel mitteilen. Man erhöhe deswegen die Wachsamkeit.

Lautstarke Proteste gegen Rammstein-Konzerte in Wien

Wien - Mit einer Kundgebung hat das Bündnis #KeineBühne am Mittwochnachmittag vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die dort stattfindenden Konzerte der deutschen Rockband Rammstein protestiert. Grund sind die seit Wochen von mehreren Frauen publik gemachten Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe. Zu den beiden Shows am Mittwoch und Donnerstag werden jeweils rund 55.000 Fans erwartet.

38 Monate Haft und Einweisung für Messerstich in Brust

Wien - Weil sie am 31. Juli 2022 ihrem Freund ein Fleischermesser (Klingenlänge: 22 Zentimeter) in die Brust gestochen hatte, nachdem sie ihm drei Monate zuvor mit einem Stanleymesser einen Stich in den Rücken versetzt hatte, ist eine 26-jährige Frau am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu 38 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Zudem wurde sie infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Prozess wegen sexueller Übergriffe: Freispruch für Spacey

London - US-Schauspieler Kevin Spacey ("American Beauty", "House of Cards") ist in einem Londoner Strafprozess wegen angeblich sexueller Übergriffe auf mehrere Männer in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Das teilte die Jury am Mittwoch mit.

Westafrikanische Staaten: "Putschversuch" in Niger

Niamey - Die Präsidentengarde im westafrikanischen Niger hat Präsident Mohamed Bazoum in ihrer Gewalt und den Zugang zum Präsidentenpalast versperrt. "Teile der Präsidentengarde haben einen Wutanfall bekommen (...) und vergeblich versucht, die Streitkräfte und die Nationalgarde auf ihre Seite zu ziehen", teilte das Büro des Präsidenten im Online-Dienst Twitter mit. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) sprach von einem "Putschversuch" und verurteilte diesen.

US-Präsidentensohn Hunter Biden muss vor Gericht erscheinen

Wilmington (Delaware)/Washington - Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist am Mittwoch im Bundesstaat Delaware vor Gericht erschienen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der 53-Jährige am Gericht in Wilmington ankam. Die US-Justiz hatte ihm im Juni nach mehrjährigen Ermittlungen Steuerdelikte in zwei Fällen zur Last gelegt sowie einen Verstoß gegen waffenrechtliche Vorgaben.

Israels Präsident nach gescheitertem Kompromiss enttäuscht

Tel Aviv - Israels Präsident Izchak Herzog ist angesichts des gescheiterten Kompromisses zwischen Regierung und Opposition "zutiefst enttäuscht". Er habe mit aller Kraft an einem Konsens gearbeitet, schrieb Herzog am Mittwoch auf Facebook. "Ich bin auch verletzt und ich bin auch wütend." Er sei aber nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Es dürfe keinen Bürgerkrieg geben. Er bat Israels gewählte Vertreter und Offizielle sowie die gesamte Öffentlichkeit inständig um Gewaltverzicht.

