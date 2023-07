Sängerin Sinead O'Connor 56-jährig verstorben

London/Dublin - Die irische Popsängerin Sin�ad O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichteten die Zeitung "Irish Times", der irische Rundfunksender RT� und die BBC am Mittwochabend unter Berufung auf eine Erklärung der Familie. O'Connor war eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Den internationalen Durchbruch hatte sie 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 You" vor 33 Jahren elf Wochen auf der Spitzenposition der Charts stand.

Heftige Brände toben in weiten Teilen Südeuropas

Wien - Während die Waldbrände in Griechenland am Mittwoch allmählich unter Kontrolle gebracht werden konnten, hat sich die Lage in weiten Teilen Südeuropas weiter verschärft. Auf der französischen Insel Korsika wurden über 200 Hektar Land zerstört. Auch in Kroatien und Portugal brachen Feuer aus. Doch vor allem Italien ist schwer betroffen. In Sizilien starben drei Menschen, ein weiteres Todesopfer wurde aus Kalabrien gemeldet.

NATO verstärkt Überwachung in Schwarzmeerregion

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die NATO verstärkt angesichts russischer Drohungen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer ihre Überwachungs- und Aufklärungsaktivitäten in der Region. Russlands Handeln berge erhebliche Risiken für die Stabilität des für die NATO strategisch wichtigen Gebiets, ließ NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einer Sitzung des neu geschaffenen NATO-Ukraine-Rats in Brüssel mitteilen. Man erhöhe deswegen die Wachsamkeit.

Afrika-Gipfel: Putin will über Getreidelieferungen sprechen

Moskau - Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte.

Lautstarke Proteste gegen Rammstein-Konzerte in Wien

Wien - Mit einer Kundgebung hat das Bündnis #KeineBühne am Mittwochnachmittag vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die dort stattfindenden Konzerte der deutschen Rockband Rammstein protestiert. Grund sind die seit Wochen von mehreren Frauen publik gemachten Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe. Zu den beiden Shows am Mittwoch und Donnerstag werden jeweils rund 55.000 Fans erwartet.

Möglicher Putschversuch in Niger

Niamey - Im westafrikanischen Land Niger ist es möglicherweise zu einem Putschversuch durch die Garde des Präsidenten gekommen. Medienberichten zufolge soll die Eliteeinheit am Mittwochmorgen den Zugang zum Palast von Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum in der Hauptstadt Niamey gesperrt und den Präsidenten festgesetzt haben. Auch der Zugang zu weiteren umliegenden Ministerien wurde den Berichten zufolge gesperrt.

Juristische Probleme für US-Präsidentensohn gehen weiter

Wilmington (Delaware)/Washington - Der Sohn von US-Präsident Joe Biden hat weiter mit juristischen Problemen zu kämpfen. Ein aufsehenerregender Auftritt von Hunter Biden vor einem Gericht im Bundesstaat Delaware ging am Mittwoch ergebnislos zu Ende. Mehrere US-Medien, darunter die Sender CNN und NBC, berichteten übereinstimmend, die zuständige Richterin habe einen vorgelegten Deal zwischen dem 53-Jährigen und der Staatsanwaltschaft vorerst nicht abgesegnet, sondern Änderungen verlangt.

Israels Präsident nach gescheitertem Kompromiss enttäuscht

Tel Aviv - Israels Präsident Izchak Herzog ist angesichts des gescheiterten Kompromisses zwischen Regierung und Opposition "zutiefst enttäuscht". Er habe mit aller Kraft an einem Konsens gearbeitet, schrieb Herzog am Mittwoch auf Facebook. "Ich bin auch verletzt und ich bin auch wütend." Er sei aber nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Es dürfe keinen Bürgerkrieg geben. Er bat Israels gewählte Vertreter und Offizielle sowie die gesamte Öffentlichkeit inständig um Gewaltverzicht.

